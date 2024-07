Polémica en redes contra RTVE: ¿cuánto nos cuesta que los hermanos Iglesias reformen la casa de Ana Obregón?

Los Iglesias. Hermanos a la obra ha sido relegado al late night tras su caída estrepitosa en audiencias desde su estreno el pasado 9 de julio. Este martes se emite una nueva entrega y la famosa a la que han elegido Chábeli Iglesias y Julio José Iglesias Jr. es Ana Obregón, a quien renovarán su jardín y piscina de La Moraleja, la exclusiva urbanización donde vive. También le harán una casita de muñecas a Ana Lequio Obregón, la hija-nieta de la actriz y presentadora que nació por gestación subrogada hace ya más de un año. Todo bajo el regazo de RTVE.

El programa de los hijos de Isabel Preysler ha generado un gran debate desde su estreno. Entre las respuestas que encontramos en X al mensaje con el que el ente público promociona la nueva entrega, encontramos: "Es decir, que todos los españoles le vamos a comprar y nos vamos a gastar una casita de muñecas para la hija comprada de Ana Obregón. No sé si reír o llorar", "Un programa de ricos para ayudar a los ricos a reformar sus casas", "A quién se le ha ocurrido que reformar casas de ricos y famosos con dinero público era una buena idea" o "¡Por favor! Hay que darle una repensada a la televisión pública. Siempre he defendido al ente público pero este tipo de esperpentos no tienen cabida en una televisión pública de calidad".

¿Cuánto cuesta reformar la piscina y el jardín de Ana Obregón?

La hija de Isabel Preysler y Julio Iglesias ha cobrado 28.000 euros por cada entrega, mientras que el hermano de Tamara Falcó ha recibido 13.000 euros por cada programa. Así lo deslizó RTVE a ABC tras una solicitud a Transparencia. Esta primera temporada de Los Iglesias. Hermanos a la obra tiene ocho programas, por lo que Chábeli se ha embolsado un total de 224.000 euros frente a los 104.000 euros de Julio José.

El formato tiene un coste por programa de 244.664,99 euros, según Transparencia, alcanzando la cifra de 1.957.319,88 euros por los ocho episodios que tiene esta primera temporada.

Caída en audiencias

Los programas, producidos por Beta Entertainment Spain, se han grabado entre Miami y Madrid y por el momento, se han emitido los episodios dedicados a Beatriz Luengo y Yotuel Romero; Omar Montes; y la propia Isabel Preysler.

El primero consiguió un 15.2% de share y más de un millón de espectadores al emitirse tras el partido entre España y Francia en la Eurocopa. El segundo, una semana después y sin un telonero tan potente, se hundió hasta el 6.8% y 645.000 espectadores pese a emitirse en prime time. La entrega con Isabel Preysler como protagonista cayó hasta el 5,5% de share, reuniendo únicamente a medio millón de seguidores en La 1 pese a tratarse de la mediática madre de los presentadores del programa.