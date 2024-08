Ana Obregón reconoce que está obsesionada en una nueva exclusiva con Anita: "Ve fotos de Aless y dice papá"

Segundo año de Anita Lequio Obregón en vida y segundo posado veraniego que le cae a la niña. Ana García Obregón vuelve a recurrir a Hola para exponer a su nieta y hacerse su agosto. Posa desde El Manantial, la fortaleza que construyó su padre y que es el refugio veraniego de los cinco hermanos Obregón desde hace décadas.

Abuela y nieta lucen varios conjuntos en el interior del semanario y en la portada aparecen a juego, con trajes de baño de color rojo, pues una de las nuevas aficiones de Obregón es vestir a su nieta a su imagen y semejanza, con los mismos conjuntos.

En una nueva exclusiva, la actriz, presentadora y bióloga vuelve a hablar de la niña, que cumplió su primer añito de vida en marzo, y de su pena por Aless, fallecido en mayo de 2020 a causa del sarcoma de Edwing que le diagnosticaron en 2018.

Abuela llegó con su nieta a Mallorca hace unos días después de que las dos se contagiaran de Covid en Madrid y se apresuró en hacer esta exclusiva: "Va a ser un verano muy especial para mí, porque va a ser como vivirlo otra vez. Y esos es muy bonito y especial, muy triste al mismo tiempo, pero muy bonito".

Sobre cómo se encuentra, Ana añade: "Yo vivo la vida de color de rosa de día y las noches siguen siendo muy negras, muy oscuras, sí. Eso nadie me lo puede quitar, será así para el resto de mi vida, como para cualquier madre que pierde a un hijo. Esto lo entenderá cualquier madre".

Al mismo tiempo, sobre la pequeña Anita reconoce: "Mis hermanas me dicen que estoy un poco obsesionada, pero tienen que entender, y lo entienden, que Anita es la que me está ayudando a pasar el duelo de mi hijo".

De la pequeña Anita recuerda que su primera palabra fue 'papá': "Lo primero que dijo Anita es 'papá' porque yo tengo fotos de Aless por toda la casa y estoy todo el rato 'tu papá, tu papá'. Pero una cosa es decirle a un bebé 'es tu papá' y otra que, a los diez meses, de repente, se quedó mirando una foto de Aless y dijo 'papá'. Fue su primera palabra". En este sentido, añade: "A mí me llama 'mamá', pero es lógico. No le voy a decir con 17 meses 'no soy tu mamá'".

Sobre el nacimiento de la niña, que nació por gestación subrogada supuestamente con el semen conservado de Aless, explica que todo forma parte de su ciclo de vida particular: "Cuando nació mi madre, su mamá murió en el parto y la crio también su abuela. Cuando mi madre nos contaba la historia, yo me emocionaba mucho". Y recuerda, sobre la historia de su madre, que falleció en mayo de hace tres años: "El día de su primera comunión, a los siete u ocho años, su abuela le dijo: 'Mira Anita, yo no soy tu mamá. Ella murió cuando naciste y yo soy tu abuela' y mi madre respondió: 'Pues gracias, abuela-mamá, porque me has cuidado y me cuidas muy bien".

Y sentencia, volviendo a ella y a la pequeña Anita: "Entonces, yo soy su abuela-mamá y cuando ella tenga uso de razón se lo contaré, pero es la misma historia, exactamente igual". Para Antoñita La Fantástica, como así la llamaba su familia cuando era niña, son historias "exactamente iguales", a pesar de los matices, que son considerables.

Sobre los planes que tiene con la niña, explica: "Tengo claro que no la voy a llevar a la guardería. Va a estar conmigo y con tres años va a ir al colegio de su papá, porque allí Aless es una leyenda como buen alumno".