Mateo (Cariotipo): "Habría que ampliar la Ley de Incompatibilidades a los miembros de los partidos políticos"

Nombrada el pasado mes de abril vicepresidenta del Círculo de Empresarios en la nueva etapa abierta bajo la presidencia de José María Nin, Carmen Mateo suma más de 30 años de experiencia en comunicación, lobby, asuntos regulatorios y políticas públicas. En 1997 decidió iniciar su propio proyecto, Cariotipo, una de las mayores firmas de lobby existentes actualmente en España. Mateo, que se ha unido desde entonces a diferentes organizaciones como el propio Círculo de Empresarios, la Comisión Transparency International España y la CEOE, fundó en 2006 junto la Universidad de Alcalá de Henares, el Centro de Estudios de Políticas Públicas y Gobierno (CEPPYG). Se trata de una iniciativa con la que pretende proporcionar a los políticos españoles el conocimiento para prepararlos para desafíos futuros en el mundo de la política.

¿Qué crecimiento está teniendo Cariotipo y qué posición ocupa en el ranking de los 'lobbies' españoles?

Cariotipo es pionero en la actividad de lobby en España. Hacer un ranking de consultoras es difícil, pues los datos de facturación no son siempre comparables o simplemente no están disponibles. Nosotros crecemos a un ritmo de en torno al 10% anualmente, con una actividad centrada en la consultoría de lobby.

¿Qué planes de crecimiento tiene en el futuro?

La complejidad de nuestra actividad exige un control de calidad constante en el trabajo por dos motivos. Por un lado, para la obtención de resultados; por otro, para garantizar el cumplimiento de los códigos éticos y de compliance. Es por esto que nuestra política es primar la calidad sobre la cantidad. El crecimiento viene si haces bien las cosas, pero buscar una expansión rápida cuando te dedicas a esta actividad puede poner en riesgo al final la calidad e integridad de la misma.

La mitad de los países de la OCDE no tiene una regulación de los grupos de interés, ¿por qué cree que ocurre esto? ¿Qué se debería hacer?

Ha habido varios intentos de regulación en distintos países como Australia o Francia y al poco tiempo se han tenido que derogar o revisar. Esto indica que el camino no es fácil, hay mucho que aprender. Lo fundamental es abordar la regulación desde el punto de vista de la actividad, más allá de quién la ejerza. Es necesario tener una definición clara sobre la actividad de lobby.

¿Qué regulación haría falta en España?

Principalmente una que se cumpla. Actualmente existe bastante regulación, como la ley de incompatibilidades. Sin embargo, vemos a menudo como se aprueban decretos eximiendo de su cumplimiento a altos cargos de la Administración. Cualquier regulación ha de ser clara, contando con figuras clave como una oficina de conflictos de interés independiente del poder Ejecutivo, y que integre las interacciones con los poderes públicos, incluyendo los partidos políticos. ¿Haría falta una mejor definición de que son los grupos de interés y su actividad? La actividad está definida por la OCDE. Y la pueden desarrollar grupos o personas, cualquier persona o entidad que ejerza esta actividad ha de regirse por los mismos códigos éticos y estar sometida a las mismas normas.

¿Perjudica la falta de transparencia al sector?

La falta de transparencia perjudica a la calidad de nuestra democracia y por tanto a toda la sociedad y también al desarrollo económico. El sector es un actor profesional más en el que hay empresas y grupos que desarrollan su actividad con transparencia, rigor y respetando códigos éticos fundamentales en todas las profesiones. Hay que trabajar por una sociedad que se base en el respeto a las normas, a la igualdad de oportunidades y a la participación en democracia y a la aceptación de unas normas éticas.

¿Cree que la palabra 'lobby' sigue teniendo una connotación negativa en la opinión pública?

En Cariotipo llevamos un total de treinta años utilizándola sin ningún tipo de complejo y vemos como cada vez es más aceptada. Creo que, si más personas la usaran sin tapujos, refiriéndose a la actividad, esa connotación desaparecerá en poco tiempo. En el mundo económico internacional todo el mundo entiende que hace un lobista y se valora enormemente su aportación a la gestión de la empresa.

Estados Unidos tiene una mayor regulación del sector, ¿podría ser el camino adecuado?

El modelo político de Estados Unidos es muy diferente al nuestro. Pero tenemos el ejemplo de Bruselas que ya ha marcado un camino con su regulación. Como le comentaba Francia aprobó una norma que tuvo que revisar al poco tiempo. Ahora está sirviendo de ejemplo para algunos actores pero se necesita tiempo para evaluar sus resultados.

¿Qué regulación haría falta respecto a las puertas giratorias?

Son muchos los políticos que han dado ahora el salto a los 'lobbies'. Las puertas giratorias no deberían ser un problema, siempre y cuando se cumpla la Ley de Incompatibilidades. No obstante, quizás haya que ampliarla a la actividad de los partidos políticos, que cada vez tienen más poder en la toma de decisiones. Y ahora no tienen ningún control ni límite para ejercer cualquier tipo de actividad. Es interesante el paso ordenado de profesionales del mundo privado a la esfera pública y viceversa, porque enriquece a ambas. El riesgo está en que estas transiciones no sean claras, se solapen incluso compatibilicen cargos públicos y privados, y no se respeten las normas de transparencia y conflictos de interés.