El misterio del megayate de Steve Jobs: así es Venus, el proyecto del fundador de Apple que nunca estrenó y con el que su viuda se estrelló

Si algo definía completamente a Steve Jobs era que tenía buen gusto y apostaba por elementos de calidad como se puede apreciar en todos los productos Apple que pasaron por sus manos. Evidentemente, y siguiendo este patrón, si se ponía a crear otro, como el caso de un barco, este iba a tener los mismos estándares para que sea un producto perfecto. Así fue como creó Venus, un superyate que nunca estrenó y que poco y nada se sabía de el hasta hasta ayer que chocó con otro barco de lujo de un millonario mexicano mientras navegaba la viuda del genio tecnológico.

Venus es un barco construido para el fundador de Apple, quien sabía que no viviría para estrenarlo. Sin embargo, siguió involucrado en su diseño con Philippe Starck, hasta el día de su muerte. Se trata de un superyate que se desarrolló en 2007 y que tocó las aguas recién en 2012, un año después del fallecimiento de Steve Jobs.

Hablamos de un yate icónico que llegó a revolucionar el mercado de transporte marítimo por su forma, componentes y diseño único en su clase (algunas de sus zonas hacen referencia a las tiendas de la compañía californiana).

La primera vez que se vio a Venus, fue en 2012 en un astillero holandés. El moderno yate, construido por los astilleros Royal de Vries, se apreciaba prontamente con una longitud de 80 metros de eslora y con una capacidad para 12 pasajeros y 10 miembros de tripulación.

En lo que se logró ver en esa oportunidad, el tablero de mando del 'Venus' contaba con siete ordenadores iMac. Otro Mac podía apreciarse a través de una portilla sobre el ancla. Algunas fuentes declararon al medio que el diseño del barco, en el que también participó el jefe de diseñadores de Apple, Jonathan Ive, tomó cinco años en ser desarrollado.

"Objeto indefinido"

Una obra de arte que se ha definido como un "objeto indefinido hecho de aluminio y metal". Se dice que tiene un interior "minimalista". Sin embargo, no se sabe mucho sobre este interior y no hay fotos disponibles ni planos del proyecto. La embarcación es impulsada por dos MTU motores, que le aportan una velocidad máxima de 20,5 nudos y una velocidad de crucero de 18 nudos, según Super Yacht Fan.

Tras la muerte del fundador de Apple, y según constató el medio 'One More Thing', especializado en construcción naval, el barco fue presentado en 2012 a la familia de Jobs, la viuda, Laurene Powell Jobs, y sus tres hijos, Reed, Erin y Eve. La embarcación ahora pertenece a su esposa y lo utiliza con cierta frecuencia.

Una vez que se terminó de construir Venus, fue embargado en un carguero rumbo a Estados Unidos. Los trabajadores que participan en su construcción recibieron como regalo cada uno un iPod nano de parte de la familia añadió el medio.

Starck dijo en 2011 que estaba trabajando en el yate, el cual es mencionado en la biografía de Jobs, fallecido el 5 de octubre de 2011, escrita por Walter Isaacson. "Es un navío minimalista y de líneas depuradas", señaló el diseñador. "Sé que es posible que yo muera y le voy a dejar a Laurene un barco a medio hacer. Pero tengo que seguir, ya que si no lo hago quiere decir que admito que me voy a morir", le dijo Jobs a Isaacson.

Precio del mítico Venus

Cuando el superyate se entregó en 2012, se rumoreaba que había costado más de 100 millones de euros. En la entrega de la embarcación, hubo una disputa legal sobre el pago, lo que sacó a la luz el hecho de que Starck ganó una tarifa de 9 millones de dólares por su trabajo en el proyecto.

El choque de los megayates

Ayer, se hizo público un vídeo en el que se aprecia el momento del choque entre este megayate y el del empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, Presidente de TV Azteca. De esta forma, las vacaciones se le empañaron a la empresaria estadounidense Laurene Powell Jobs, madre de los cuatro hijos de Steve Jobs.

No me lo van a creer pero nos chocaron el yate mientras estábamos en Nápoles.



Les cuento ??… el yate de Steve Jobs fundador de Apple (ahora de su esposa Laurene), nos pegó mientras estábamos anclados frente a Nápoles. Yo quisiera saber que andaba haciendo el capitán y la… pic.twitter.com/R1XVzZFGkD — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) August 7, 2024

En el registro se aprecia el momento del choque acompañadas de las palabras del magnate mexicano:

"No me lo van a creer pero nos chocaron el yate mientras estábamos en Nápoles. Les cuento … el yate de Steve Jobs fundador de Apple (ahora de su esposa Laurene), nos pegó mientras estábamos anclados frente a Nápoles. Yo quisiera saber que andaba haciendo el capitán y la tripulación que no vieron un yate del tamaño del mío enfrente. Lo bueno es que no pasó nada más que un raspón, pero es un raspón grande que va a costar mucho arreglar ja ja ja. Y compren productos de Apple para que les ayuden a pagarme su chistecito. Aquí les dejo el video, para que vean que no faltan pendejos en el mundo y entiendan lo importante que es tener un capitán responsable y pendiente al mando. Ya ni modo, vamos a seguir disfrutando de las vacaciones", manifesto Salinas en su cuenta de X.