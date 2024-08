El crowdfunding "Dios se lo pague" de las monjas 'rebeldes' de Belorado llega a su fin: la caridad digital para la 'trama' no es suficiente

La lucha económica, mediante un crowdfunding, de las monjas 'rebeldes' de Belorado y Orduña (Burgos) llega a su fin con una recaudación de tan solo 2.713 euros. A casi un mes de haber puesto en marcha la campaña consiguieron 62 donaciones, muchas de ellas de 1 euro, las cuales fueron acompañadas de mensajes de fieles y retractores a la denominada 'Asociación Monasterio Santa Clara de Belorado', como reza el título de la iniciativa.

A las exclarisas de Belorado y Orduña (Burgos) les sigue lloviendo sobre mojado y continúan "asfixiadas". A su calvario por no tener el respaldo de la Iglesia, se suma que su campaña de recaudación de fondos digital solo ha logrado conseguir un 13,57% de su objetivo de 20.000 euros.

Las exreligiosa han tenido que usar mecanismos ajenos al diezmo y Vaticano para sacar a flote su trama y para mantener la posesión del monasterio que "okupan". Así, el pasado mes de julio, pusieron en marcha la campaña de crowdfunding desde PayPal.

En un intento de "subsistencia", como las propias excomulgadas han manifestado, la exabadesa de Belorado, Laura García de Viedma, activó la iniciativa por la aplastante situación económica en la que se encuentran luego de que se revelaran todas las deudas que arrastran. En una primera instancia, además pidieron al Banco de España que intervenga en el bloqueo de sus cuentas por el arzobispo de Burgos, Mario Iceta.

Uno de los aspectos de la campaña que llamó la atención, fue que las exclarisas aparecen como una "asociación" llamada "Monasterio Santa Clara de Belorado", la cual aparentemente tiene como fin legal "salvaguardar" su estancia en Belorado y para poder cobrar las donaciones.

La campaña para salir a flote

"Por Amor a la Verdad de Cristo Jesús, verdadero Hijo de Dios, y de la Santa Iglesia por Él fundada, nuestra Comunidad de Hermanas Clarisas se ha separado de la iglesia-conciliar, con ánimo de denunciar la usurpación de la Silla de San Pedro desde 1958. Estamos recibiendo como consecuencia de este acto de fe y fidelidad a la Santa Tradición Secular de la Iglesia Una, Santa Católica y Apostólica: Insultos, calumnias, desamparo, aniquilación de la buena fama, coacciones, intentos de usurpación de Administración y propiedades, amenazas de desahucio y una campaña de odio y desprestigio público en medios de prensa y televisión. Pedimos ayuda para subsistir económicamente, dado que se nos han intervenido las cuentas bancarias y no podemos hacer frente a los gastos ordinarios de nuestra comunidad religiosa. Dios se lo pague", reza la campaña de las exmonjas.

Los mensajes para las exclarisas

En las donaciones, muchas de ellas anónimas, los mecenas también han dejado mensajes para las "afectadas". Entre ellos se puede leer: "Ya me gustaría ver a cualquier otra asociación española llegar a esta cifra de crowdfunding sin dar recompensas. Que lo haga el obispado a ver si financiaba sus sábanas de seda", "Estáis intentando hurtar las donaciones hechas por devotos desde hace siglos a Ia iglesia cuya heredera es la del Papa de Roma, no el chiringuito que os habéis montado ahora. Iglesia una, decís. . . ¡Qué incongruentes!", "La fe y las creencias no están sujeta a reglas y liturgias estrictas", "Me da igual que sean monjas. Es apoyar al pequeño contra el grande. Es una extorsión en toda regla", "Que Deus as proteja e as guarde (en su traducción: "Que Dios las proteja y guarde")", "Soy ateo, pero lo que la 'Santa Madre Iglesia' les está haciendo es indignante", entre otras.