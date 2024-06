El arzobispo de Burgos excomulga a las diez monjas de Belorado

El arzobispo de Burgos, Mario Iceta, declaró este sábado la excomunión de las diez clarisas del monasterio de Belorado que han afirmado haberse "separado voluntariamente" de la Iglesia católica. Reconoce que la comunidad continúa con las cinco hermanas mayores que no han renegado de su fe y a otras tres que salieron del monasterio, después de que sus compañeras se reconocieran bajo la autoridad del 'obispo' excomulgado Pablo de Rojas.

Así lo confirmó en un comunicado la Iglesia burgalesa, tras recibir un burobax fechado este viernes firmado por diez hermanas clarisas en el que comunicaban "de forma unánime y convencida la desestimación" de presentarse ante el Tribunal Eclesiástico de Burgos al no reconocer su autoridad.

"Ya nos desvinculamos de la Iglesia conciliar (con denominación Iglesia Católica) el día 8 de mayo, firmando nuestro Manifiesto Católico ante notario, haciéndolo público el 13 de mayo y notificado fehacientemente el día 14 de mayo", subrayaron en el texto, y se ratificaron en "no reconocer la autoridad de ese Tribunal, ni su jurisdicción sobre las almas" y "menos aún" sobre ellas, tras haberse separado "voluntariamente", "ni por ende, las penas canónicas que deriven de él".

A la vista de esta declaración de "separación voluntaria" que reitera la postura que tenían las diez religiosas, este sábado el arzobispo de Burgos, "Comisario Pontificio y Representante Legal de los Monasterios de Belorado, Orduña y Derio" según la designación de la propia Santa Sede tras el conflicto, comunicó "el Decreto de declaración de excomunión y la Declaración de dimisión (expulsión) ipso facto de la vida consagrada a todas y cada una de las diez hermanas que han incurrido en cisma".

"Son las mismas hermanas las que han mostrado su decisión libre y personal de abandonar la Iglesia Católica. Ante esta decisión, es necesario recordar que la Declaración de excomunión es una acción jurídica considerada por la Iglesia como una medida medicinal, que mueva a la reflexión y a la conversión personal. La Iglesia muestra siempre sus entrañas de misericordia y, como Madre, está dispuesta a acoger a sus hijos que, como el hijo pródigo, confían en la misericordia de Dios y emprenden el camino de vuelta a la casa del Padre", explicó el arzobispado en su nota.

Sigue habiendo comunidad

Desde la archidiócesis que encabeza Mario Iceta se remarcó asimismo que "sigue existiendo comunidad monástica formada por las hermanas que no han incurrido en excomunión, al no haber secundado el cisma: son las cinco hermanas mayores y otras tres hermanas que, aunque en este momento no se encuentran en el monasterio, pertenecen a la comunidad al estar incardinadas en ella".

Precisamente, la Iglesia de Burgos subrayó que las hermanas mayores siguen siendo "una prioridad" en sus preocupaciones. "La Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu ha previsto la forma de atender de modo inmediato a estas hermanas en el mismo Monasterio de Belorado, desplazando para habitar en el monasterio a algunas hermanas procedentes de otros monasterios de la Federación", anunció el arzobispado.