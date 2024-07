Un agente de la Guardia Civil aclara si se puede conducir con chanclas

Como cada verano, una de las preguntas más repetidas entre los conductores es la de si es legal o no conducir con chanclas, un calzado típico durante la temporada estival, muy cómodo para andar, aunque quizás no tanto para conducir, lo que puede poner en peligro la seguridad vial y provocar algún accidente.

Son muchos los que defienden que conducir con chanclas no causa ningún problema, ya que sienten este calzado cómodo. Sin embargo, otros piensan que puede poner en peligro la correcta conducción, ya que es fácil que este tipo de calzado se resbale o se salga del pie, sobre todo, si hay que utilizar el embrague en los coches de marchas.

Sí se puede, aunque hay una excepción

Ante esta duda, la cuenta oficial de la Guardia Civil ha compartido un vídeo en Instagram donde uno de sus agentes da respuesta definitiva a esta eterna duda repetida todos los veranos: "Sí, se puede", dice el agente contundentemente, aunque, como para todas estas normas, siempre hay alguna excepción.

De este modo, el agente de la Guardia Civil matiza: "Sí, se puede, salvo que el uso de este calzado interfiera en la conducción y pueda provocar un accidente". De hecho, asegura que, en este caso, "sí sería sancionable".

Algunos de los usuarios han calificado esta respuesta de "ambigua", ya que no quedan claros los factores que determinan si se ha puesto o no en peligro la conducción o, en caso de que haya un problema al volante, si este ha sido consecuencia o no de usar chanclas.

De este modo, cabe destacar que, tal y como señala el agente, legalmente no está prohibido el uso de chanclas, aunque por las características de este calzado lo mejor es utilizar otro tipo de zapatos para conducir, de tal modo que se evite el riesgo de perder el control de los pedales.

En caso de que el agente de tráfico considere que el usuario ha puesto en riesgo la conducción por el uso de chanclas, se puede llegar a sancionar al conductor con una multa de hasta 80 euros, por lo que lo más aconsejable es no utilizar chanclas para conducir, a no ser que sea estrictamente necesario.