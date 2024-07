Dimite la directora del Servicio Secreto de EEUU tras las críticas por el atentado a Trump

La hasta ahora directora del Servicio Secreto estadounidense, Kimberly Cheatle, dimitió este martes tras las críticas suscitadas por los errores en la seguridad del mitin en Butler (Pensilvania) en el que el expresidente Donald Trump (2017-2021) sufrió un intento de asesinato.

Así se desprende de un comunicado publicado por la Casa Blanca en el que el presidente Joe Biden traslada su agradecimiento a Cheatle por "décadas de servicio público" y su dedicación "desinteresada" para proteger a Estados Unidos al frente del Servicio Secreto, del cual tomó las riendas en septiembre de 2022.

"La revisión independiente para llegar al fondo de lo que ocurrió el 13 de julio continúa y espero evaluar sus conclusiones. Todos sabemos que lo que sucedió ese día nunca puede volver a suceder", ha añadido Biden respecto a la fecha en que el expresidente Trump sufrió el intento de asesinato.

La propia Cheatle reconoció este mismo lunes que el fallo de seguridad en el intento de asesinato de Trump fue su "mayor fracaso operativo en décadas", en declaraciones a un comité de investigación de la Cámara de Representantes.

Trump: "Me vi obligado a recibir una bala"

Las reacciones no se han retrasado y pronto el propio Trump ha publicado un mensaje en su perfil oficial de la red social Truth Social en el que insiste en que la Administración Biden no le protegió "adecuadamente". "Me vi obligado a recibir una bala por la democracia. Fue un gran honor hacerlo", ha dicho.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, ha celebrado la noticia, aunque ha reprochado el "retraso" en la decisión de Cheatle. "Debería haberlo hecho al menos hace una semana. Me alegra ver que ha atendido el llamamiento tanto de republicanos como de demócratas", ha manifestado.

Johnson ha señalado que ahora llega el momento de que las autoridades estadounidenses "recojan las piezas" y traten de "reconstruir la fe y la confianza de la población estadounidense en el Servicio Secreto", según informaciones recogidas por la cadena CNN.