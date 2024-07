Donald Trump, herido leve tras ser tiroteado en un acto de campaña en Pensilvania

El expresidente estadounidense Donald Trump ha resultado herido leve este sábado en un acto de precampaña celebrado en Pensilvania del que ha sido evacuado con sangre en el rostro tras ser tiroteado por un hombre no identificado, que ha sido "neutralizado" por las fuerzas de seguridad.

El propio Trump ha realatado el episodio a través de su red social, Truth Social, donde ha dado las gracias "al Servicio Secreto de Estados Unidos y a todas las fuerzas del orden por su rápida respuesta al tiroteo" y ha expresado sus "condolencias a la familia de la persona que murió en la manifestación y también a la familia de otra persona que resultó gravemente herida".

El republicano ha contado en primera persona cómo le dispararon con una bala que le atravesó la parte superior de la oreja derecha. "Supe de inmediato que algo andaba mal porque escuché un silbido, disparos y sentí inmediatamente que la bala me atravesaba la piel. Hubo mucho sangrado, así que me di cuenta de lo que estaba sucediendo", ha seguido.

"Es increíble que un acto así pueda ocurrir en nuestro país", ha apostillado, al tiempo que ha confirmado que "el tirador ahora está muerto", aunque "no se sabe nada" más sobre él.

Previamente, el jefe de comunicación del Servicio Secreto de EEUU, Anthony Guglielmi, había informado en un comunicado de que "el 13 de julio por la noche se produjo un incidente en un mitin de Trump en Pensilvania" y de que el Servicio Secreto había implementado las medidas de protección pertinentes.

"El expresidente está a salvo. Ahora se trata de una investigación activa del Servicio Secreto y se dará a conocer más información cuando esté disponible", agregaba la nota.

En paralelo, el portavoz del candidato republicano, Steven Cheung, aseguraba que Trump se encontraba bien gracias a la "rápida actuación" de las fuerzas del orden y a los servicios de emergencia "durante este acto atroz" y que estaba siendo examinado en un centro médico local, del que ha sido dado de alta unas horas más tarde.

El incidente ha dejado al menos un fallecido y un herido grave y fuentes policiales han confirmado que el principal sospechoso de la autoría de los disparos ha sido "neutralizado".

"Un miembro de la audiencia y el tirador han muerto después de un tiroteo en el mitin del expresidente Donald Trump en Pensilvania", ha hecho saber el fiscal de distrito del condado de Butler, Richard Goldinger, quien ha precisado que un segundo espectador se encontraba en estado grave.

Las mismas fuentes han apuntado que la persona que disparó contra Trump se encontraba presumiblemente en el tejado de un edificio situado fuera del recinto en el que se celebraba el evento; a una distancia de unos 120 ó 150 metros del político, según un análisis de posiciones elaborado por la CNN en base a los informes recibidos.

No obstante, aún son muchos los detalles que se desconocen respecto al incidente, su autor, su motivación y sus víctimas. En este sentido, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha prometido realizar una "investigación completa de los trágicos acontecimientos".

"El pueblo estadounidense merece saber la verdad. Haremos que la directora del Servicio Secreto, Kimberly Cheatle, y otros funcionarios apropiados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el FBI se presenten a una audiencia ante nuestros comités lo antes posible", ha concluido.

Desde el FBI han calificado el suceso como un intento de asesinato contra el exmandatario y han hecho un llamamiento a la ciudadanía pidiendo que se comunique cualquier información que pueda ayudar en la investigación, mientras siguen "trabajando febrilmente para identificar al individuo que hizo esto y los motivos por los que se hizo".

"Esta tarde, hemos tenido lo que llamamos un intento de asesinato contra nuestro expresidente Donald Trump. Todavía es una escena del crimen activa", ha indicado el agente especial a cargo de la oficina de campo del FBI en Pittsburgh, Kevin Rojek, en una rueda de prensa.

Por su parte, el teniente coronel de la Policía estatal de Pensilvania George Bivens ha añadido que se ha "identificado provisionalmente a un tirador", pero ha asegurado que su trabajo no terminará aquí puesto que están "haciendo un seguimiento de mucha información" y "pasará algún tiempo hasta que (puedan) responder de manera concluyente" a la pregunta sobre la autoría de los disparos.

Sin embargo, Bivens ha garantizado que actualmente no existen "motivos para creer que exista otra amenaza".

Al parecer, Trump se escondió bajo su estrado con la mano en el cuello antes de ser evacuado del lugar por los servicios de seguridad.

Lejos de dejarse intimidar por lo acaecido, los asesores de Trump han afirmado que éste "espera con ansias" la Convención Nacional Republicana en Milwaukee prevista para la próxima semana.

"El presidente Trump espera unirse a todos ustedes en Milwaukee mientras procedemos con nuestra convención para nominarlo como el 47º presidente de Estados Unidos. Como candidato de nuestro partido, el presidente Trump seguirá compartiendo su visión de hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande", reza una nota de prensa.

Tras el incidente, el presidente Joe Biden se ha puesto en contacto con su predecesor en el cargo y ha anunciado el adelanto de su vuelta a Washington para "seguir recibiendo información de las fuerzas del orden", en lugar de pasar el fin de semana en Delaware como tenía previsto.

"Me han informado sobre el tiroteo en el mitin de Donald Trump en Pensilvania", ha hecho saber Biden en una publicación en la red social X. "Me alegro de saber que está a salvo y bien. Rezo por él y su familia y por todos los que estuvieron en el mitin mientras esperamos más información", ha agregado.

