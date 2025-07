Un arquitecto revela cómo eliminar el calor de la casa sin aire acondicionado: "Es gratis"

La llegada del verano es uno de los momentos más esperados, pero el sofocante calor puede hacernos pasar un mal rato. Con cada ola de calor los termómetros se retan por conseguir temperaturas más altas, algo que puede preocupar mucho a todos aquellos que luchan por no empapar las sábanas por la noche.

Preparados para afrontar las nuevas olas que nos acompañarán hasta agosto, puede que ni en septiembre den un respiro, surgen muchas voces que apuestan por trucos para aliviar la sensación térmica. Lo más típico es huir a la playa o la sierra, pero, entre que no todos pueden hacer las maletas y que hay días en los que no te salvas ni en la sierra, hay opciones más prácticas como las que comenta el arquitecto mexicano y tiktoker, Leo Rogel. Implementarlas no tiene apenas coste económico.

La solución al calor

Rogel aborda el problema común durante la noche: el ventilador simplemente mueve el aire caliente. En este sentido muestra tres opciones para reducir un poco la temperatura de la habitación sin necesidad de aire acondicionado. Para lograrlo, es necesario aumentar el nivel de humedad en el dormitorio.

Los tres trucos

Un vaporizador antes de dormir. El ritual es parte de las costumbres y peculiaridades que cada uno tiene antes de irse a la cama, pero en esta época se deben tomar medidas extra para que la habitación sea un lugar agradable. Emplear un rociador de agua para aplicar una ligera sensación de humedad puede ser muy refrescante. Si lo aplicas sobre la piel la evaporación del agua ayudará a enfriar tu cuerpo. Como opción extra se podría adquirir un pequeño humidificador para refrescar un poco más. Hay que tener en cuenta que, dependiendo de la potencia a la que se ponga y la dirección en la que mire la salida de vapor, puede llegar a empapar la pared o el mueble sobre el que repose. Una toalla detrás del ventilador. Si eres de los que en verano se aferra al ventilador, aunque a veces solo remueva aire caliente, hay un método para que ese aire salga fresco. La solución es simplemente poniendo una toalla mojada detrás del ventilador para que este adquiera su humedad. La toalla no debe obstruir la zona del ventilador por donde accede el aire, ya que se podría calentar el aparato y llegar a romperse. El ventilador en la ventana. El último truco que propone el arquitecto es poner el ventilador en la ventana por la noche para que el aire fresco de la calle entre directamente en la habitación. Aunque hay lugares en los que ni por la noche hay tregua, por lo que otra opción sería emplear el ventilador de extractor. Si lo colocamos en la ventana mirando hacia la calle el aire caliente de la casa saldrá directo. Es importante sujetar bien el aparato para evitar que se caiga, tal y como han comentado varios seguidores en el vídeo.