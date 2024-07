Continúan cerradas varias playas en la costa de Valencia por un vertido de hidrocarburo

Continúan cerradas las playas de los arenales del Saler, Arbre del Gos y Garrofera por el vertido el pasado martes de un hidrocarburo que ha teñido de negro el agua de la costa de Valencia.

Este miércoles han retomado las labores de limpieza y retirado del vertido por parte de los servicios de emergencia. Diferentes efectivos están realizando catas en la arena para comprobar que no hay residuos enterrados en las playas del sur tras el vertido detectado este martes en la zona de El Saler y sobre el que se está trabajando, ha avanzado el concejal de Emergencias en el Ayuntamiento de València, Juan Carlos Caballero.

El edil ha manifestado que la "prioridad" es que se puedan retirar los residuos "cuanto antes" y ha destacado que están trabajando junto a Delegación del Gobierno en todo el operativo. "Colaboraremos con ellos en todos lo necesario y estaremos a su lado para exigir la máxima contundencia a los responsables del vertido", ha dicho.

Ha indicado que seguramente se mantengan hoy cerradas las playas para poder seguir con las labores de limpieza: "Sabemos que en la parte superficial ya llevan una gran parte recorrida de esa limpieza, pero además están haciendo catas en la propia tierra para ver si han podido haber vertidos que se han enterrado con el propio oleaje, con el propio movimiento de las aguas y de las arenas".

Así, ha dicho que van a hacer esa primera barrida desde el norte hacia el sur, es decir, desde el puerto de Valencia hacia Sueca, y conforme vean que ya se van recogiendo los vertidos se harán nuevas catas para comprobar que dentro de la arena no queda ningún residuo.

Preguntado por si cree que las playas podrían reabrirse el fin de semana, ha contestado: "Esperemos que sí. Nuestra prioridad número uno es reabrirlas cuanto antes, pero siempre garantizando la seguridad y que las playas estén limpias y no contaminadas", ha subrayado.

Interpelado por si el vertido ha afectado a diferentes aves, Caballero ha dicho que no les constaba ese extremo. "No nos consta lo que pueda haber afectado todavía. Estamos ahora mismo con los efectivos de bomberos y Policía Local para garantizar que los trabajos que se están desarrollando por parte de la Generalitat en la limpieza de las playas se pueda desarrollar de la mejor manera posible".

Caballero ha aprovechado para hacer un llamamiento a toda la ciudadanía, a valencianos y turistas, para que ayuden a restablecer la normalidad en las playas "teniendo la máxima responsabilidad posible".

La fauna

La exconsellera de Medio Ambiente y actual consellera de Justicia, Salomé Pradas, ha destacado que no hay aves afectadas como consecuencia del vertido en la zona.

La consellera ha manifestado que han trabajado "muy coordinadamente", "de forma rápida y eficaz" y, así, "24 horas después del vertido podemos valorar favorablemente los trabajos de retirada del hidrocarburo que está depositado en la playa de El Saler", ha puntualizado.

Pradas ha destacado que la emergencia está evolucionando "de una forma favorable" y ha mostrado su deseo de que en las próximas 24 horas se pueda retirar la emergencia 1 del Plan Territorial de Emergencias de la Comunidad Valenciana.

Sobre la retirada del hidrocarburo, la consellera ha explicado que se realiza en dos fases. En la primera se está retirando lo más superficial y ya llevan un kilómetro del vertido eliminado. La segunda fase es ir haciendo catas para comprobar que no existe más producto en el subsuelo.

"Vamos a esperar las próximas 24 horas para que finalicen estos trabajos y ya poder decir que efectivamente el hidrocarburo no está en nuestras playas. Aún así se van a hacer analíticas del estado de la calidad del agua para que, antes de que puedan volver los bañistas, asegurarnos de que la calidad es óptima y, mientras tanto, el Ayuntamiento ya ha comentado que la playa se va a mantener cerrada, al menos lo que es el uso para el baño", ha dicho.

Preguntada por si hay aves afectadas como consecuencia del vertido, la consellera ha dicho que "no". "No hay fauna afectada y nos lo han confirmado tanto los técnicos de la Conselleria de Medio Ambiente como también SEO Birdlife, a quienes agradezco que estén también aquí con nosotros colaborando. Hay incluso algunos voluntarios ya en la playa para confirmarnos el dato de que no hay aves afectadas más allá de un chorlitejo que ha sido asistido por los técnicos de la Generalitat Valenciana y que ha sido recuperado", ha aseverado

Delito ambiental

El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de València insta a la Asesoría Jurídica Municipal a presentar ante la jurisdicción penal una denuncia por delito ambiental por "afección grave" del parque natural de la Albufera.

Este es uno de los puntos de la moción que ha presentado la coalición en el Pleno municipal, tal y como ha anunciado el concejal Sergi Campillo, quien ha subrayado que este es "un episodio gravísimo de las playas y no sólo porque estamos en una época de baño que afecta a vecinos y visitantes del parque natural y de València, sino también por la grave afección ambiental".

"Estamos hablando de playas naturales que tienen el máximo grado de protección, incluso a nivel internacional, y por tanto desde Compromís estamos muy preocupados y pensamos que deben tomarse medidas de manera urgente", ha insistido.

En este sentido, Campillo ha exigido "que se haga una investigación exhaustiva sobre el origen de este vertido y que se llegue al barco causante de esta contaminación".

Por ello, Compromís insta en su moción a Capitanía Marítima y a la Autoridad Portuaria de València a acelerar la investigación sobre los responsables de este episodio de contaminación a fin de que asuman los gastos de descontaminación ocasionados así como las posibles responsabilidades penales que puedan derivarse.

También pide a la Generalitat Valenciana, con la colaboración del Servicio municipal de Devesa-Albufera, a evaluar la afección que este episodio "tan grave de contaminación ha podido ocasionar a la flora y fauna tanto de la parte emergida como de la parte sumergida de la playa".

"Estamos preocupados porque hablamos de playas naturales de alto valor medioambiental que tienen uno de los mayores puertos europeos justo en el norte", ha apostillado el edil.

Capitanía y Salvamento Marítimo están revisando todos los buques que han pasado por la zona de El Saler para descartar posibles manchas y vertidos, según ha avanzado este miércoles la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, que ha asegurado que por el momento se mantienen abiertas todas las líneas de investigación para determinar las causas del vertido contaminante