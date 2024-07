Alerta de medusas 'huevo frito' y 'carabela portuguesa' en playas españolas: ¿cuál es peligrosa? ¿qué hacer si veo una?

Con la llegada del verano miles de personas deciden empezar sus vacaciones en las costas del país. Por estas fechas estivales, sin embargo, se encuentran con las no muy agradables medusas. Entre ellas, aparece la especie 'huevo frito' que su gran proliferación está alertando a las autoridades marítimas de El Mar Menor, en Murcia, aunque no son peligrosas. Al mismo tiempo, aparece la temida 'carabela portuguesa' en playas del País Vasco.

Las playas vascas mantienen la vigilancia ante la aparición en los últimos días de ejemplares de medusa del tipo "carabela portuguesa", que han causado picaduras a algunos bañistas en Gipuzkoa, según informa EFE.

Los primeros ejemplares fueron detectados el domingo en San Sebastián, donde fueron atendidas tres personas por picaduras, dos en la playa de Ondarreta y otra más en la isla de Santa Clara.

Por este motivo, el lunes se colocó la bandera amarilla, hasta que los socorristas y la embarcación de limpieza de las playas donostiarras hicieron una inspección y no detectaron más medusas, por lo que se puso la bandera verde.

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, explicó en una rueda de prensa que hasta ahora "sólo han aparecido dos muertas", una en la zona de la isla de Santa Clara y otra en La Zurriola, mientras que la bahía de La Concha permanece "limpia".

Sin embargo, en la jornada de ayer se han registrado siete picaduras en la playa de la Zurriola. Por este motivo se ha colocado la bandera roja que prohíbe el baño, mientras que los socorristas han desalojado a los bañistas que se encontraban en el agua.

Una picadura de la especie llamada physalia physalis puede resultar mortal para un niño o incluso para un adulto con salud comprometida. Para una persona de peso y salud normal, la picadura no debería ser extremadamente dañina, y sus efectos normalmente desaparecerán en unas pocas hora.

Medusa 'huevo frito'

Hablamos de una especie que pertenece a la clase de los escifozoos, consideradas las verdaderas medusas. "Cotylorhiza tuberculata pertenece al filo Cnidaria, clase Scyphozoa, orden Rhizostomeae y familia Cepheidae. Este orden está formado por grandes medusas, todas marinas y sin velo que se caracterizan por presentar la umbrela sin tentáculos en su borde y los brazos orales con numerosas ramificaciones bien visibles", explica canalmarmenor en su web.

Es una especie pelágica, que habita tanto en aguas profundas como en la costa. Está sujeta al régimen de corrientes y vientos dominantes, aunque puede nadar muy despacio.

Con la llegada del verano miles de personas deciden empezar sus vacaciones en las costas del país. Por estas fechas estivales, sin embargo, se encuentran con las no muy agradables medusas. Entre ellas, aparece la especie 'huevo frito' que su gran proliferación está alertando a las autoridades marítimas de El Mar Menor, en Murcia, aunque no son peligrosas.

Proliferación en el Mar Menor

En el Mar Menor es muy abundante y puede llegar a formar plagas en los meses estivales; este aumento de medusas se produce por varias causas, como la apertura del canal del Estacio, que produce un cambio en las condiciones de salinidad y temperatura, el aumento del plancton, debido al aporte de nutrientes procedentes de los canales de desagüe de los campos de cultivo y la ausencia total de depredadores.

A nivel mundial está sobre todo distribuida en el mar Mediterráneo, pero también aparece aislada en el mar Rojo y en el Atlántico.

¿Cómo son las medusas huevo frito?

Tal como dice su nombre, su forma parece un 'huevo frito', es de color amarillo intenso y su superficie es suave y presenta una elevación semiesférica central sin verrugas; su borde no presenta tentáculos y su perímetro está dividido en 16 lóbulos. La 'huevo frito' tiene un ciclo de vida de entre 2 y 6 meses. Son inofensivas y no son urticantes, su veneno no es peligroso para nuestra salud. Sin embargo, su sola presencia puede ahuyentar al turista.

¿Qué hacer en caso de una picadura de una medusa?

En el caso de estar en una playa que cuente con un puesto de socorrismo o servicio de salvamento, es recomendable acudir a ellos para el tratamiento de la picadura de medusa. Son profesionales y conocen las especies de medusa de cada zona y, por lo tanto, la mejor forma de tratarla. Lo habitual tras una picadura de medusa es notar dolor en la zona, irritación en la piel y sensación de picor. El área afectada presentará marcas rojas y es posible sentir hormigueo, señala Antena 3.

En el supuesto en el que no haya servicio de salvamento, al ser una playa aislada, lo primero es comprobar si quedan restos de tentáculos adheridos a la piel y eliminarlos en caso afirmativo. Lavar la zona con agua del mar, nunca con agua dulce. No se debe rascar nunca la herida; se recomienda aplicar hielo para calmar la picazón y para evitar que el veneno se expanda. Ten en cuenta que nunca se debe poner en contacto directo con la piel, ya que produce quemaduras, así que usa algún paño o toalla para que haga de barrera.

¿Es efectiva la orina?

El tratamiento para las picaduras de medusas nunca debe hacerse con orina, a pesar de que existe la creencia popular de que es efectiva. Uno de los trucos que también se recomienda es aplicar un paño o compresa con vinagre. Esto es efectivo solo contra la picadura de medusas de ciertas especies, no contra todos, por lo que se recomienda evitar si no se está seguro. En caso de persistencia del dolor o síntomas más graves, hay que acudir a un centro médico lo antes posible.