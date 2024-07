"¡Gibraltar es español!": Así han reaccionado los políticos a los cánticos de la selección española durante la celebración de la Eurocopa 2024

Durante la parte final del festejo por la victoria de la Eurocopa 2024, en el escenario ubicado frente a la fachada del Palacio de Cibeles, sede del Consistorio madrileño, el capitán de la Selección, Álvaro Morata, y el jugador del Manchester City Rodri Hernández se animaron a proferir el cántico de 'Gibraltar español' tras haber batido precisamente a Inglaterra en la final de Berlín.

Tras estas palabras, políticos como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, o el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, no han tardado en pronunciarse al respecto

"Los jugadores no dijeron nada que el común de los españoles no sintamos"

"Los jugadores no dijeron nada que el común de los españoles no sintamos", ha apuntado Martínez-Almeida durante una entrevista.

El alcalde ha reconocido que la celebración, a la que asistió, fue "muy emocionante" y se ha mostrado agradecido con la Real Federación Española de Fútbol por elegir Cibeles y la sede del Consistorio como "base operativa" para el festejo. "Disfruté como un niño la noche de reyes, como un cerdo en una charca", ha bromeado.

Preguntado por el cántico sobre la colonia británica, Martínez-Almeida ha respondido con una sonrisa que se trató de "un cántico muy bueno" tras una final con Inglaterra para apostillar que no es algo que no sienta "el común de los españoles". "Oye, no decimos nada que no pensemos, pensamos lo que pensamos", ha ironizado.

Un rotundo "sí"

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, contestaba con un rotundo "sí" a través de sus redes sociales reaccionando al vídeo del grito lanzado ayer por futbolistas de la selección.