El peor lapsus de Biden: llama Putin a Zelenski delante del presidente ucraniano

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha referido erróneamente al mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, al presentarle como "presidente Putin", en el que ha sido el último error del que aspira a ser reelegido a la Casa Blanca en medio de las dudas sobre su avanzada edad y que en las últimas semanas se ha centrado en demostrar su lucidez.

"Quiero ceder la palabra al presidente de Ucrania, que tiene tanto coraje como determinación. Por favor, denle la bienvenida al presidente Putin", declaró Biden anoche en la cumbre de la OTAN que se celebra en Washington, retirándose del podio pero rápidamente teniendo que volver para aclarar que "Zelenski" va a "vencer a Putin" y que está "tan concentrado en vencer a Putin que todos tenemos que preocuparnos por eso".

Biden estuvo acompañado en el escenario por los líderes extranjeros para anunciar su apoyo al recién anunciado 'Pacto con Ucrania', que busca reforzar la ayuda al país en el marco de la invasión rusa, iniciada en febrero de 2022 por el dirigente ruso. Tras el error, Zelenski intervino para expresar que él es mejor". "Eres muchísimo mejor", respondió Biden.

Este no fue el único lapsus de Biden anoche. Unas horas después del protagonizado con Zelenski, el mandatario norteamericano confundió a su número dos, la vicepresidenta Kamala Harris, con su contrincante en las presidenciales, Donald Trump, en unas declaraciones en las que precisamente defendía su valía para optar a la reelección. "No elegí al vicepresidente Trump para ser vicepresidente porque pensara que no estaba cualificada para ser presidenta", dijo Biden. Tras ello, Trump ha recurrido a su red social Truth Social para criticar en una breve publicación el error de Biden en la rueda de prensa. "Gran trabajo, Joe", ha indicado. También se ha burlado de los balbuceos del mandatario.

El presidente americano lleva varios días apareciendo en medios estadounidenses para revertir la imagen de debilidad que le granjeó el debate en Atlanta, donde se mostró debilitado e impreciso frente a Trump. El propio presidente estadounidense reconoció que había hecho un mal debate, algo que atribuyó al cansancio de campaña. Ante esta situación, más de una decena de congresistas demócratas han pedido públicamente un cambio de candidatura.

Esta noche Biden se enfrentará a una rueda de prensa decisiva en medio de las crecientes peticiones de aliados políticos para que retire su candidatura para las elecciones presidenciales, que se celebrarán en noviembre y en las que se enfrentará al expresidente Donald Trump.

Durante la jornada, el primer ministro británico, Keir Starmer, negó que Biden esté senil y afirmó que durante sus discusiones bilaterales en los márgenes de la Cumbre de la OTAN en Washington parecía "en muy buena forma". El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha asegurado que ha visto "bien" a su homólogo en Estados Unidos, informa Europa Press. Sánchez ha mostrado su respeto con la elección del pueblo estadounidense en las elecciones presidenciales de noviembre, si bien ha recalcado que como presidente progresista va a defender la opción de Biden.

"A partir de ahí, yo he visto bien a Biden. Ha estado presente en todos los debates y en todos los plenarios, a diferencia de otros que se han ido ausentando. Él ha estado constantemente presente en los debates", ha asegurado el jefe del Ejecutivo en rueda de prensa desde Washington tras la cumbre de la OTAN.

Más demócratas se 'rebelan'

El ruido de sables continúa en el Partido Demócrata ante estos traspiés de Biden. Tres congresistas demócratas se han sumado a las peticiones para que el presidente se retire como candidato a las elecciones presidenciales de noviembre. El representante Jim Himes, de Connecticut, que es el demócrata de mayor rango en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, ha argumentado que Biden debería tomar la decisión de suspender su campaña para no arriesgar su legado, tal y como ha indicado a través de un comunicado publicado en su perfil de la red social X.

"El historial de servicio público de Biden no tiene rival. Sus logros son inmensos. Su legado como gran presidente está asegurado. No debe arriesgar ese legado, esos logros y la democracia estadounidense para militar frente a los horrores prometidos por Donald Trump", ha declarado. Himes ha señalado que "las elecciones de 2024 definirá el futuro de la democracia estadounidense" y, por ello, la formación política debe "presentar al candidato más fuerte posible para enfrentar la amenaza que plantea el autoritarismo MAGA prometido por Trump", en referencia al eslogan 'Hacer a Estados Unidos Grande de Nuevo' ('Make America Great Again, en inglés).

Los otros dos congresistas que se han manifestado en este sentido son Scott Peters, de California, y Eric Sorensen, de Illinois. Peters ha señalado que "la nación tiene una enorme deuda de gratitud con Biden" por salvarles de un segundo mandato de la Presidencia de Trump en 2020 y por liderar con su gran corazón y mano firme en tiempos difíciles".