El Gobierno reprocha a Madrid que no diera hasta ayer la licencia al Mad Cool, "dificultando al máximo su celebración"

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha reprochado al Ayuntamiento de la capital que no concediera hasta ayer lunes la licencia de actividad al festival Mad Cool, "llevando al límite a los promotores y, por lo tanto, dificultando al máximo el que ese festival se pueda llegar a celebrar".

"Esto ha sido 10 días después de que dijeran que ya lo tenían todo a punto y de que finalmente hayan aprobado el plan de movilidad, que era lo que tenían que hacer desde el principio, desde hace semanas si no meses, atendiendo a sus responsabilidades y sin liar la manta con las competencias de la delegación del Gobierno, que nada tenían que ver con esa materia como se ha demostrado", ha esgrimido.

Así lo ha indicado el delegado, a preguntas de los periodistas, en el Debate del Estado de la Ciudad, donde ha recordado que tras aprobarse esa licencia es la hora de que se celebre esa reunión técnica de coordinación de la seguridad, que cree que se va a convocar para la próxima semana.

"Esto no quita que se cumpla el acuerdo que se alcanzó, que es que la reunión política se celebre antes del festival de Mad Cool, en el que se comprometió el alcalde de Madrid, también la alcaldesa de Getafe y yo mismo como delegado de Gobierno. Y confío en la palabra de las distintas partes para que esa reunión, que tiene una mirada de futuro, una mirada de qué queremos hacer con ese espacio y qué vamos a necesitar acometer para que tenga las condiciones de seguridad y movilidad, que serían deseables, pues se puedan abordar", ha apuntado.

Ese es un ejemplo concreto, ha continuado Martín, que exige de altura de miras, de perspectivas, de proyecto de futuro para Madrid. "Y es lo que le reclamo al Ayuntamiento, además de también responsabilidad, porque hay otras administraciones que también tenemos mucho que ver con los resultados de sus decisiones. Y hablo del Ayuntamiento de Getafe, que en el caso de Mad Cool es quien asume buena parte de las externalidades negativas de la celebración de ese evento, o la Delegación de Gobierno, que debe cubrir en materia de seguridad un evento que va a ser verdaderamente exigente en esa materia", ha indicado.

Por lo tanto, el representante del Gobierno central en Madrid considera que el sentarse hablar, el tratar de compartir diagnóstico y de combinar soluciones sería la nueva dinámica que deberíamos instalar en la Comunidad de Madrid, "y desde luego la voluntad de la Delegación de Gobierno de España va a ser permanentemente a pesar de cualquier tipo de desprecio que podamos recibir, el permanecer en esa actitud, y siempre con el brazo tendido para tratar de construir soluciones en favor de los vecinos".

Pide a los "fritícolas" que le señalen qué insultos les ha proferido

Respecto a la petición del alcalde de que ceje en los insultos, Francisco Martín ha pedido a los "fritícolas", en alusión a los dirigentes madrileños del PP, que señales cuáles son esos insultos.

"Todavía no he sido capaz de localizar un solo insulto en mis declaraciones ni en mis mensajes. Lo que no puede hacer el señor Almeida es exigirle al delegado del Gobierno de España en Madrid que deje de ser delegado del Gobierno de España en Madrid para que él se encuentre más cómodo", ha apuntado.

"Yo soy el representante del Gobierno de España en esta comunidad, también en esta ciudad y, por lo tanto, no puede pedirme que deje de ejercer con mi responsabilidad, que es la de defender, la de explicar, la de poner en valor la labor del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid. Y si eso no le gusta, pues lo va a tener de ahora en adelante, con la mejor actitud, con la mejor educación, pero no puede exigir al delegado del Gobierno de España en Madrid que deje de serlo", ha añadido el delegado.