Harvard responde a la eterna pregunta que perdura durante siglos sobre el dinero

La pregunta de si el dinero da la felicidad o no, ha existido durante siglos y sigue siendo objeto de debate en la actualidad. No hay respuesta clara ni correcta ya que depende de cada persona y la importancia que le dé.

Para intentar contestar o al menos aportar algunas claves sobre el dinero y la felicidad, el profesor de Harvard, Arthur C. Brooks, habló de ello en el podcast de 'TheStreet' para conseguir la felicidad financiera sin que afecte en la felicidad emocional.

Según el economista, el dinero se suele asociar al éxito y este, a la felicidad. "Algunas personas piensan: Mira, si sigo este camino tendré más éxito y, entonces, seré más feliz. Esos caminos realmente le llevan al éxito y consiguen fama, dinero y prestigio. Pero en lugar de felicidad encuentran frustración", comentó Brooks.

El experto en economía recomendó no buscar responder a la pregunta de por qué no quieres dinero, en su lugar mejor preguntarse qué quieres hacer con el dinero para ser más feliz. "He pasado gran parte de mi tiempo ayudando a las personas a entender que la felicidad debe ser su objetivo y que para alcanzarla deben tomar decisiones que no siempre van a ser las más obvias y rentables".

Otro estudio, realizado por los psicólogos Daniel Kahneman y Angus Deaton en la Universidad de Princeton, descubrió que quiénes tenían mayores ingresos tenían mayores niveles de satisfacción con sus vidas por satisfacer las necesidades básicas sin agobio.

Pero a su vez hallaron que esa satisfacción se mantenía hasta los 75.000 dólares, superando este umbral, los niveles de satisfacción se estancaban y no crecían en proporción al nivel de ingresos. Por lo que cuando se alcanza la felicidad financiera, la satisfacción depende de lo que se trabaje en la felicidad emocional.

Arthur C. Brooks, decía que lo importante no era tener grandes ingresos sino mantener los gastos a raya. La clave es no aumentar los gastos en proporción a los ingresos. Por lo que hay que quitar los gastos innecesarios, como pueden ser los gastos que Brooks define como 'hormiga': pequeñas cantidades de dinero que son pocos euros mensuales pero que suponen cientos de euros al año.

Otros consejos que da son: evitar pedir créditos, abusar de las tarjetas de crédito y los plazos aplazados.