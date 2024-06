El alcalde de Fuenlabrada carga contra Ayuso por el centro de menas de La Cantueña: "Es una provocación"

Continúa el enfrentamiento entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Comunidad de Madrid por el centro de menas de La Cantueña. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha reactivado las obras en las instalaciones, que tendrá una capacidad de 100 plazas en una primera fase, y el alcalde de la localidad califica el asunto de "provocación" y advierte de que no aceptará "imposiciones".

El centro de menores estará operativo en la segunda mitad del año. Así lo han confirmado este lunes el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, y la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, durante una visita a las instalaciones.

El Ejecutivo madrileño realizará una inversión de siete millones de euros para acondicionar el edificio, que tiene 4.000 metros cuadrados distribuidos en tres plantas. Contará con diferentes zonas comunes, como las de formación, consigna, comedor o enfermería, dormitorios; zonas de baño, y espacios para los educadores donde podrán desarrollar los programas de integración.

Las obras volverán a ejecutarse después de que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 24 de Madrid suspendiera la semana pasada de forma cautelar el decreto del Ayuntamiento por el que se paralizaban los trabajos de adecuación que ya había iniciado la Comunidad de Madrid.

"Un episodio de prepotencia de Madrid"

En este sentido, el alcalde de Fuenlabrada no ha dudado en responder al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso tras conocer la visita de ambos consejeros al centro de menores, un hecho que ha considerado "una provocación" a la ciudad y "un episodio más de prepotencia de la Comunidad de Madrid".

El socialista Javier Ayala destaca que el Gobierno de Ayuso está "obsesionado" con que este macrocentro esté en La Cantueña, "no tiene ningún interés por la atención de los menores, su objetivo es que esté en Fuenlabrada".

El edil ha advertido al Gobierno de la Comunidad que sigue abierto un "expediente de reversión del espacio que espera que pueda culminar en unos días", al tiempo que recuerda que el Ayuntamiento "defenderá en los tribunales los derechos de los vecinos". "Fuenlabrada cedió ese espacio con un fin y ese fin pretende no cumplirse" ha agregado.

"Fuenlabrada sigue dispuesta a sentarse en el marco de la FMM para abordar el reparto justo de los menores no acompañados. Nosotros siempre vamos a ser solidarios en eso, como seguro que lo serían Las Rozas, Pozuelo o Majadahonda" ha explicado Ayala, que ha puntualizado que no van a "aceptar imposiciones". "Este macrocentro incumple las recomendaciones del Consejo de Europa y la propia ley regional de servicios sociales", ha zanjado.

El "caos migratorio" de Sánchez

Por su parte, el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, también ha replicado al alcalde de Fuenlabrada, a quien ha pedido que se sume a la Comunidad de Madrid a la hora de exigir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ponga "orden al caos migratorio que ha generado su Gobierno".

"Es precisamente el Gobierno central el que está situando a los menores no acompañados en las distintas regiones sin coordinación alguna con las comunidades autónomas. Por eso, pido al alcalde que deje trabajar a la Administración, porque estas obras van a seguir adelante para atender a los menores con todas las garantías en unas instalaciones adaptadas a sus necesidades", ha defendido.

Al consejero le parece "curioso, cuando son las políticas del Gobierno de Sánchez incapaces de controlar las fronteras y provocar esta situación, que un alcalde no quiera que estos menores no acompañados puedan ser atendidos en perfectas condiciones y como marca la ley".

"La Comunidad de Madrid hace lo que le corresponde y cumple con la legalidad, cumplir con la normativa y exigirle a Pedro Sánchez, exigirle al gobierno de España que trate de reconducir la situación, que ponga freno a este caos en la política migratoria", ha dicho.

Una instalación "cedida"

En cuanto a la reversión del edificio entiende que no puede hacerse, ya que se trata de "una instalación que fue cedida a la Comunidad de Madrid" y que "no ha sido reclamada en más de 20 años por el Ayuntamiento de Fuenlabrada". "Como es una propiedad de la Comunidad de Madrid y tenemos el mandato legal de atender a los menores no acompañados, lo vamos a hacer en las mejores condiciones en esta finca, además de dotar a La Cantueña de otros muchos más servicios, también a disposición de los habitantes", ha sentenciado.

Por su parte, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha puntualizado que espera que Javier Ayala "deje de situarse en una posición de rebeldía y que pare de boicotear estas instalaciones para estos menores, porque siguen llegando y nuestros recursos siguen tensionados". La Comunidad de Madrid tiene "la obligación legal y moral de atenderles", ha zanjado la consejera.

Todo ello coincide con el anuncio que esta misma mañana ha realizado Isabel Díaz Ayuso sobre el Plan de Empleo Joven 2024-2025, en el que se contempla, entre otras cuestiones, un programa piloto de formación y orientación laboral para menores de 30 años en las instalaciones de La Cantueña. En palabras de la presidenta regional, se abrirá un centro "pionero" de formación para que "jóvenes de toda condición" puedan formarse y acceder al mercado laboral.