Las empresas urgen a terminar con la 'sobrerregulación' para ganar tamaño

ElEconomista.es ha celebrado esta mañana la segunda edición del Foro Empresas Tractoras: Los avances de la productividad y la innovación. El evento, que se puede seguir por streaming, ha arrancado de la mano de Rebeca Mariola Torró Soler, secretaria de Estado de Industria, quien ha realizado la apertura institucional, y a continuación ha dado lugar a la primera mesa de debate. Este coloquio inicial ha reunido a Micaela Martelli, directora de Soluciones Sectoriales de Telefónica España; Clemente González Soler, presidente de Grupo Alibérico; Alfonso García, presidente de DXC Technology, y Eduardo Ruiz de Gordejuela, CEO de Kutxabank.

Los cuatro intervinientes han repasado los temas que ocupan la agenda mediática de las empresas tractoras de este país, con algunos de los principales retos en el foco, desde el tamaño medio de las compañías al decreciente peso de la industria como motor de la economía o la sobrerregulación impuesta desde los distintos niveles de la administración. También ha habido tiempo para abordar los retos tecnológicos de estas corporaciones, como la ciberseguridad o la adopción de la IA, o los laborales, teniendo en cuenta la necesidad de casar la oferta formativa a la demanda real del mercado.

Ha abierto el turno de palabra Alfonso García, presidente de DXC Technology, quien ha recordado que el sector de la tecnología es cada vez más importante, con una contribución al PIB del 12%. "Es cierto que tenemos ciertos retos como la retención del talento digital", ha afirmado, para a continuación poner en valor que en la industria "dos de cada tres empleos que tenemos son de titulaciones superiores y el 98% de los empleos son fijos", ha afirmado en relación con la calidad de estos puestos de trabajo.

Clemente González Soler, presidente de Grupo Alibérico, ha sido el siguiente ponente en intervenir. Preguntado sobre por qué las empresas españolas tienen problema para crecer, el ejecutivo ha explicado que "España es un país de pymes o, mejor dicho, de micropymes". "Tenemos un problema de tamaño que nos limita a competir. Hay barreras en el entorno que depende de las administraciones y que limita el crecimiento de las empresas. Hay gente que prefiere tener nueve empresas de nueve trabajadores que una de 90. Si no tienes un tamaño mínimo no puedes competir, innovar e internacionalizarte", ha rematado.

Por lo que respecta a Alibérico y su papel como compañía tractora, González Soler ha explicado que "la gente asocia las empresas tractoras a las empresas grandes que llevan a proveedores detrás. Nosotros somos todo lo contrario". Las empresas tractoras "no solo tienen que venir de los proveedores de una grande, sino de sus clientes", ha añadido.

Distinto es el rol como empresa tractora que tiene Telefónica, una empresa que da la capacidad de habilitar a través de sus redes el desarrollo de las empresas, como ha recordado Micaela Martelli, directora de Soluciones Sectoriales de la cotizada española. Telefónica es también una empresa tractora porque tiene un tamaño como compañía muy significativo (sus ingresos del 2023 representan el 1,2% del PIB) y sus resultados tienen un efecto multiplicador en el empleo.

En materia de innovación, Martelli ha comentado el papel de Wayra, la incubadora de empresas emergentes en España y Latinoamérica. Llevamos invertidas más de 1.000 startups, 300 de ellas incorporadas al portfolio de Telefónica y generando ingresos por 500 millones de euros.

El papel de la banca

Eduardo Ruiz de Gordejuela, CEO de Kutxabank, ha sido el encargado de cerrar el primer turno de intervenciones. El ejecutivo se ha centrado en que "las pymes dependen mucho más de la financiación bancaria que las grandes empresas, que tienen mas opciones en la financiación alternativa".

Respecto a la vigilancia de la solvencia de estas compañías, "la administración nos ha hecho coguardianes y tenemos la misión de que el crédito fluya de manera prioritaria hacia aquellas empresas que estén empleadas en materia de sostenibilidad y descarbonización. Eso no significa que sea excluyente para aquellas que vayan más lentas", ha matizado.

Ruiz de Gordejuela ha enfatizado también en que el flujo de crédito ha sido clave para sostener históricamente el tejido productivo, que en Euskadi, donde Kutxabank ha estado históricamente presente, es casi el doble que en España. "Nosotros creamos más de 5.000 empleos de manera directa, pero de manera indirecta o inducida son hasta 500.000 empleos. El efector multiplicador de una entidad financiera es bárbaro", ha dicho.

La maraña normativa

¿Pueden crecer las empresas mientras la administración regulan de manera constante en todos sus niveles? Clemente González Soler, presidente de Grupo Alibérico, ha resumido con una frase la situación actual que viven las empresas industriales en España: "China produce, EEUU innova y Europa regula".

González Soler ha recordado que objetivo inicial hace años es que que la industria pesara un 20% del PIB y la realidad actual es que "nadie ha cumplido". En España, ha afirmado, "hemos llegado a perder 20 puntos" frente al sector servicios. "La industria está abandonada, no se le apoya y no se le ayuda. Y no es un problema de la banca, la banca comercial española no tiene nada que envidiarle a otras como la estadounidense", ha rematado. "Hay una sobrerregulación que está matando a la industria. Nos dejan importar productos pero no fabricarlos".

Alfonso García, presidente de DXC Technology, ha coincidido con González Soler al afirmar que "la regulación penaliza la velocidad". Si estás constantemente pendiente en proteger, ha dicho García, "estás limitando la capacidad de innovar. Veremos si somos capaces de reaccionar a tiempo o nos cargamos sectores industriales. Competimos con campeones mundiales". El directivo ha recordado que grandes compañías de otras geografías fuera de Europa son las que están viniendo a España, como ha probado Amazon recientemente en Aragón.

Micaela Martelli ha explicado la diferencia de planteamiento de los legisladores en Europa y Estados Unidos. "Europa regula para los ciudadanos y Estados Unidos para las empresas, si bien esto no es necesariamente malo", ha afirmado para hablar de algunas normas como la protección de datos.

La tecnología como palanca de crecimiento

Otro elemento central de la mesa de debate ha sido la disrupción tecnológica como palanca clave para que las empresas ganen tamaño. En este sentido, ha destacado la popularización de la inteligencia artificial (IA) y sus distintas aplicaciones. Eduardo Ruiz de Gordejuela, CEO de Kutxabank, ha dicho que "la única duda es saber cuánto tardará en hacerse hegemónica, tanto a nivel interno a través de usos o generando casos de uso concreto para los clientes. Son tecnologías que, no obstante, tienen todavía que asentarse".

Por su parte, Alfonso García, presidente de DXC Technology, ha reconocido que "es obligatorio experimentar. Hacerlo no te va a dar una ventaja diferencial, pero renunciar a ello sí lo va a hacer. Hay diferencias, la IA generativa es tremendamente eficiente. La otra línea de trabajo son los casos de uso para ver la madurez de esa tecnología. Aquí vemos que la tecnología no es suficientemente madura, pero poco a poco va a llegar".

Micaela Martelli, directora de Soluciones Sectoriales de Telefónica España, ha explicado que la IA "hay que adoptarla sí o sí, pero hacerlo lleva tiempo. Hay que empezar ahora; esperar va a hacer a quien dude que llega tarde. Hay que definir también qué problemas de negocio son corregibles con la IA y cuáles no".