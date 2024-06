¿Con cuántas copas de vino doy positivo en un control de alcoholemia?

Antes de ponerse al volante, la máxima debe ser siempre no consumir alcohol. Aunque legalmente existe un límite de alcohol con el que se puede circular, no sé puede caer en el pensamiento de "por un par de copas no pasa nada" porque no siempre es cierto ya que depende del sexo y el peso de la persona y de la bebida alcohólica que se ingiera.

Según expertos de la Dirección General de Tráfico (DGT), hay varios factores que influyen en el resultado de un control de alcoholemia. Uno de ellos son las características físicas, ya que afecta diferente a los hombres que a las mujeres, además, las personas menores de 18 años y las mayores de 65 son más sensibles a los efectos del alcohol.

El momento del día también influye ya que la eliminación de alcohol es más lenta durante las horas de sueño y el tipo de alcohol también afecta al absorberse peor las bebidas fermentadas como el vino o la cerveza que en las destiladas como el ron, la ginebra o el whisky.

Límites de alcohol

Hay que conocer los límites de los controles de alcoholemia de la Guardia Civil.

En conductores no profesionales y con más de un año de antigüedad . La Dirección General de Tráfico (DGT) establece como límite un resultado en el control de 0.5 gr/l y límite en aire espirado es 0.25 mg/l

. La Dirección General de Tráfico (DGT) establece como límite un resultado en el control de 0.5 gr/l y límite en aire espirado es 0.25 mg/l En el caso de los conductores profesionales y los noveles, solo pueden tener en una tasa de 0,15 mg/l de alcohol en aire respirado y de 0.3 gr/l en sangre

Con cuántas copas de vino se daría positivo

A la pregunta de cuántas copas de vino son necesarias para dar positivo en un control de alcoholemia, hay que tener en cuenta el sexo y el peso. Por ejemplo, en un hombre de 70 kilos rozará el positivo con una copa de vino de 100 ml (0,20 mg/l) y con dos copas se supera el límite (0,40 mg/l). En un varón de 90 kilos, una copa de vino dejará una tasa de 0,16 mg/l y con dos llegaría a 0,31 mg/l.

En el caso de una mujer de 50 kilos, una copa de vino llegaría a 0,35 mg/l y con dos a 0,69 mg/l. Y una mujer de 70 kilos, sería positivo con un vaso (o,25 mg/l) y con tres a 0,74 mg/l.