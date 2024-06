¿Con cuántas cervezas doy positivo en un control de alcoholemia?

No es ilegal tener alcohol en el cuerpo a la hora de ponerse al volante pero existe un límite que no se debe de sobrepasar. Lo mejor es no consumir ni una gota del alcohol cuando se va a conducir, para tener las capacidades al 100%.

Aunque en caso de ingerir alcohol y después conducir, hay que conocer los límites para no dar positivo en los controles de la Guardia Civil.

La Dirección General de Tráfico ( DGT ) establece como límite un resultado en el control de 0,25 mg/l de alcohol en aire respirado

) establece como límite un resultado en el Establece como límite un resultado en el control 0,5 gramos por litro de sangre.

En el caso de los conductores profesionales y los noveles, solo pueden tener en una tasa de 0,15 mg/l de alcohol en aire respirado.

Lo primero que hay que saber que este dato es variable al depender del sexo y el cuerpo de cada conductor y también de la bebida alcohólica ingerida. En el caso de la cerveza, la DGT y la Guardia Civil difundieron las cantidades de cerveza que se podían beber hasta llegar al límite.

Cuántas cervezas hay que beber para dar positivo en un control de alcoholemia

Teniendo en cuenta 330 ml, en hombres, se llega alcanza el positivo con 1,5 unidades pero puede variar según el peso de la persona. En el caso de las mujeres, una lata de tercio les haría llegar al positivo en el etilómetro de la Guardia Civil.

Dice el refrán que "No hay peor ciego que el que no quiere ver"... y nosotros creemos que no hay peor conductor que el que quiere conducir después de beber.



Al volante márcate un 0,0 de alcohol ??.#ViajeSeguro en #Vacaciones2018? pic.twitter.com/OEMyOcMmWO — Guardia Civil (@guardiacivil) July 14, 2018

El alcohol llega a la sangre solo 5 minutos después de haberlo consumido aunque el punto máximo se alcanza entre los 30 y los 90 minutos después. Tras ese umbral va disminuyendo. Si se ha ingerido 1g/l, hay que esperar de 6 a 10 horas para dar negativo.