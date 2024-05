Guillermo Santamaría, consejero de Economía de Extremadura: "Las empresas están en el centro de nuestras políticas"

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura, Guillermo Santamaría, ha destacado a elEconomista.es que las empresas están en el centro de las políticas de el nuevo gobierno de María Guardiola, por ello están trabajando tanto con ellas como con los sindicatos para garantizar las mejores condiciones posible.

¿Qué balance puede realizar de estos meses en el gobierno?

Creo que hemos iniciado el camino adecuado para tratar de ayudar a que se produzca el cambio económico que todos deseamos en nuestra tierra, y que por fin despeguen la riqueza y el empleo de calidad.

Estos meses han sido muy intensos y sin descanso, primero configurando la estructura que debe acompañar al equipo, formado por los funcionarios, que debe provocar el cambio; después configurando los presupuestos desde el punto de vista del programa electoral comprometido con todos los extremeños; y ahora sacando los planes, órdenes, decretos, bases reguladoras, convocatorias y licitaciones que deben permitir la ejecución de las políticas, y que estas lleguen a todos. Como dice nuestra presidenta María Guardiola, hay que llevar las peticiones desde la libreta usada en campaña hasta el DOE.

Todo ello de la mano de las empresas, con las que contrastamos continuamente las medidas para no errar en nuestro objetivo, y de los sindicatos para garantizar las mejores condiciones posibles a los trabajadores.

¿Cómo están desarrollándose las primeras medidas en apoyo a las empresas y los autonómos?

El Plan de Autónomos, con 75 millones de euros de inversión, se presentará antes del verano y ya hemos informado de algunos de los decretos y ayudas que están dentro del mismo como el Decreto de Ayudas para el Autoempleo dotado con cincuenta millones y que prioriza a mujeres, jóvenes menores de 30 años o personas de más de 45 años, además de a autónomos que trabajen en municipios de menos de 5.000 habitantes. Este decreto contempla también ayudas adicionales para los autónomos que se comprometan a mantener la actividad 36 meses.

Hemos informado de 3 nuevos programas de apoyo a empresas/autónomos:

Ayudas Inflación 6,25 millones para compensar los efectos provocados por el incremento de los costes en las empresas por el aumento de la inflación

Ayudas para la modernización 3 millones para la realización de inversiones en modernización por parte de autónomos y micropymes de Extremadura.

Ayudas para la profesionalización 3 millones para la consolidación de las personas trabajadoras autónomas de Extremadura, a través de una mayor profesionalización de sus negocios. Todas ellas empezarán a funcionar tras ser publicadas en el DOE.

Con respecto a Consolidapyme (4 millones), que se publicó en el mes de enero, el plazo de solicitud cerró el 18 de abril y se han recibido 680 solicitudes (133 más que en la convocatoria anterior, un 24% más). Ya se han enviado unas 200 resoluciones.

¿Qué papel tendrá en el desarrollo económico la transformación digital?

La Consejería es de Economía, Empleo y Transformación Digital porque consideramos que la digitalización debe ser el elemento tractor y dinamizador de la economía y el empleo. Nos encontramos en un momento crucial donde la digitalización no es solo una opción, sino una necesidad imperativa para impulsar nuestra competitividad a nivel nacional e internacional. Nuestro objetivo es claro: convertir a Extremadura en un actor crucial en el panorama digital nacional e internacional, aprovechando al máximo nuestro potencial para atraer inversiones, conservar talento y expandir nuestras capacidades tecnológicas.

En este sentido, ya tenemos en marcha el Plan de Talento Digital "Potencial" (dotado con cuatro millones y medio de euros). Dentro del Plan hemos aprobado, en Consejo de Gobierno, 68 acciones formativas para más de mil alumnos. Extremadura tiene la oportunidad de construir un modelo para la industria del futuro, la industria 4.0 aplicado a todos los ámbitos de actividad económica, incrementando el empleo en el sector agrícola, agroindustrial, industrial y de servicios.

Esta acción, dotada con 491.085,65 euros arranca en Don Benito y lo extenderemos a las ciudades de Cáceres y Badajoz, Mérida, Plasencia y Almendralejo, así como al resto del territorio a través de la formación online. Este plan se propone como una solución integral para facilitar la recualificación y mejorar la competitividad en el mercado laboral actual.

Se formarán perfiles tecnológicos especializados en materias variadas como ciberseguridad, robótica, automatización industrial, además de las tecnologías de animación 2D y 3D aplicadas a la industria del entretenimiento, videojuegos, área de tecnología de la información, área de Agricultura 4.0 y área de capacitación para el teletrabajo.

¿Qué sectores estratégicos de desarrollo ha delimitado su gobierno?

Los sectores estratégicos en los que trabajamos desde el gobierno regional son el la agroindustrial, tecnológico, turístico y energético. Con respecto a las energías renovables es una de las áreas de inversión relevante para la región y, particularmente, el hidrógeno verde. La hoja de ruta fijada dentro de la planificación de la Unión Europea prevé el despliegue a gran escala de esta tecnología no contaminante. A nivel nacional el PERTE de energías renovables, hidrogeno renovable y almacenamiento (ERHA), aprobado en diciembre de 2021, supone la movilización de 16.300 millones de euros para construir la cadena de valor, a través de la maduración y el desarrollo de las tecnologías y los conocimientos, del impulso de las capacidades industriales y la explotación de nuevos modelos de negocios.

En el marco de la iniciativa European Hydrogen Backbone (EHB), que preconiza la necesidad de una red de corredores que conecte a países productores de este sector energético con los centros de demanda, Extremadura puede posicionarse como un territorio clave dentro en este despliegue, por la posibilidad de captar y acoger grandes proyectos tanto de generación como de consumo de hidrógeno próximos al trazado de la red troncal española del hidrogeno verde.

El sector agroalimentario es también estratégico para Extremadura y en el que se ha de seguir apostando para atraer nuevos proyectos. Una de las líneas de trabajo en este ámbito sectorial es la prestación de servicios de after-care (atención post-inversión), para detectar las necesidades de reinversión de las empresas ya existentes.

Extremadura como destino de la inversión turística es uno los retos más complejos en materia de atracción porque nunca ha sido objeto de una acción específica dirigida a inversores extranjeros. La acción promocional de Extremadura en el exterior ha estado siempre orientada a atraer turismo hacia los grandes espacios naturales o hacia sus magníficos núcleos patrimoniales, monumentales y culturales. Extremadura puede ser centro de atención para la inversión extranjera.

En cuanto al sector tecnológico estamos trabajando en la Estrategia de Transformación Digital, que presentaremos en poco tiempo y estamos centrados en nuestro plan de talento digital con acciones coyunturales ya en marcha, como la recualificación de más de mil personas en talento digital como ya he indicado, y acciones más integrales con la generación egresados digitales.

¿Qué supone la firma del Memorándum con la empresa Hunan Yuneng?

Dentro del desarrollo del sector energético, la Junta de Extremadura y la empresa china Hunan Yuneng New Energy Battery Material hemos firmado un Memorándum de Entendimiento (MoU) con el fin de impulsar y avanzar en el desarrollo de una planta de diseño y producción de materiales catódicos (fosfato de hierro y litio) para baterías eléctricas en Mérida, Extremadura.

Este acuerdo de intenciones sirve para declarar y constatar expresamente el interés, por parte del grupo empresarial, de localizar su proyecto de inversión en Europa en la capital extremeña.

El proyecto de Hunan Yuneng viene gestándose desde la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, a través desde su nuevo Servicio de Atracción de Inversiones, desde el mes de septiembre. Desde esa fecha se han mantenido múltiples reuniones de trabajo para ayudar al grupo empresarial a optar por Extremadura, que han desembocado en la firma de este Memorándum.

Por su dimensión, este proyecto será de indudable importancia para el desarrollo económico y social de la región con la creación aproximada de al menos 500 empleos directos, y una inversión de 800 millones de euros. El espacio necesario para la implantación del proyecto asciende a 480.000 metros cuadrados.

Esta actuación en enmarca dentro de la estrategia de atracción de inversiones del Gobierno de la presidenta María Guardiola en uno de los sectores prioritarios, como es el de la energía.

¿Qué impacto ha tenido el I Foro del Vehículo Eléctrico?

El Foro del Vehículo Eléctrico ha situado a Extremadura en el epicentro del debate sobre el vehículo eléctrico y nos ha permitido contactar con inversores asiáticos que tienen interés en invertir en Extremadura, que ahora mismo, recoge las mejores condiciones del mundo para invertir en el sector de la movilidad eléctrica.

Contamos con más de 3.000 horas de sol al año, contamos con el 25% del agua embalsada de España, producimos 1 de cada 4 watios verdes en España, tenemos casi 1000 hectáreas de suelo industrial desarrollado y disponible, tenemos un banco de suelo público de decenas de miles de hectáreas, con todos los recursos necesarios geolocalizados, tenemos la máxima intensidad de ayudas de la Unión Europea en incentivos regionales, llegando a un 40% de la inversión en el caso de grandes empresas, tenemos talento y el personal cualificado necesario, a costes laborales muy competitivos y contamos con una administración autonómica ágil, que está comprometiendo unos plazos de resolución de los trámites administrativos entre 6 y 7 meses.

Y, una cuestión importante, ya vamos a disponer de entrada y salía de mercancías por vía ferroviaria a partir del próximo otoño.

Este foro nos ha permitido no solo escuchar a expertos de renombre internacional y compartir conocimientos, también nos permite establecer conexiones que seguramente darán frutos en el futuro.

¿Qué impacto tendrán los incentivos regionales?

Se está trabajando en una quincena de expedientes de incentivos regionales para enviar solicitud de grandes proyectos de inversión al Ministerio, según van presentando la documentación las empresas. Se están ejecutando 25 expedientes aprobados por el Ministerio con 317,7 M de inversión y 55,9 M de subvención. Próximamente conoceremos nuevas resoluciones de proyectos pendientes.

¿En qué estado se encuentran los grandes proyectos industriales?

Los grandes proyectos van avanzando conforme a los pasos que dan sus protagonistas, que son los empresarios. Nuestro papel es acompañarles, mantener la debida confidencialidad y discreción, que es muy importante para ellos, y facilitarles, en todo lo posible, su labor pero son ellos los que deben ir comentando los avances.

Trabajamos con una treintena de proyectos en diferentes estados de avance, apoyamos a todos por igual, y como hemos dicho en reiteradas ocasiones, somos un Gobierno de últimas piedras, no de primeras, por lo que nunca vamos a generar una expectativa en los extremeños que no se vea cubierta; los extremeños estamos cansados de esto, y el Gobierno de la Presidenta María Guardiola no lo vamos a consentir.

La plataforma logística de Badajoz ha copado muchos titulares, ¿en qué estado se encuentra actualmente?

La Junta de Extremadura mantiene un convenio formal con Endesa (que viene el gobierno anterior) con el compromiso de que una vez que se instale la nueva subestación, en diciembre del 2025, se podrá dotar de potencia eléctrica a las empresas que se instalen en la segunda y la tercera etapa de la plataforma logística, y en las parcelas que quedan de la primera etapa. En reuniones que he mantenido con Endesa, hemos conseguido arrancarles el compromiso para que en el verano de 2025 se disponga ya de potencia.

¿Se sabe algo más sobre el proyecto de Amazon?

Mantengo contacto periódico con los responsables de Amazon, como con los responsables de otras empresas y, siempre digo, que estamos a su disposición para lo que nos necesiten, pero los encargados de hablar de sus proyectos son ellos que son los protagonistas. No me han transmitido ningún cambio de posicionamiento con respecto a Extremadura.

Algunos proyectos se han ido materializando como la Fábrica de Diamantes de Trujillo o la Gigafactoría de Navalmoral, pero otro como Elysium City se ha visto paralizado, sobre todo tras la sentencia del TSJEx, ¿en qué estado se encuentra este proyecto?

En el caso de Envision mantenemos reuniones semanales con la empresa por parte de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital y por parte de la Consejería de Educación para atender todas sus necesidades empresariales y formativas.

Con respecto a Elysium City, ya dijo la presidenta María Guardiola en sede parlamentaria que lamentaba la actuación del anterior Gobierno socialista de la Junta de Extremadura sobre este proyecto. Hay una clara decisión judicial que ha puesto de manifiesto la ausencia de información en materia de gestión energética y ambiental.

Por parte de la Junta de Extremadura le hemos requerido dicha información a la empresa, y esperamos que la entregue en tiempo y forma en los próximos meses, y estamos a su disposición para lo que necesiten y en contacto permanente con ellos.

Siempre digo que las protagonistas son las empresas, ellas marcan sus tiempos y nosotros nos debemos a los acuerdos de confidencialidad con ellas. Las empresas están en el centro de nuestras políticas porque ellas son las que generan riqueza y empleo en Extremadura.