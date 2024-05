Extremadura lidera el debate sobre el futuro del vehículo eléctrico con la celebración del I Foro Internacional sobre Movilidad Eléctrica

Extremadura lidera el debate sobre el futuro del vehículo eléctrico con la celebración en el día de ayer, 8 de mayo, del I Foro Internacional sobre Movilidad Eléctrica en el que el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha destacado que "somos el mejor lugar del mundo para montar una fábrica del vehículo eléctrico por las excelentes condiciones de esta tierra".

Expertos y profesionales chinos y europeos de la industria automovilística y del sector eléctrico se han dado cita en Extremadura para reflexionar sobre las cuestiones que marcan el orden internacional en este sector portador de futuro.

Extremadura tiene las mejores condiciones en energía solar fotovoltaica, con más de 3.000 horas de sol al año, casi 1.000 hectáreas de suelo industrial desarrollado y disponible, la mayor intensidad de ayudas para grandes empresas que tiene una comunidad en toda España y "tenemos talento y estamos trabajando para tener cada vez más", ha destacado Santamaría.

Desde la Junta de Extremadura se ha apostado por cuatro sectores estratégicos: energético, tecnológico, agroindustrial y turístico. Y dentro del sector energético también está la cadena del vehículo eléctrico. "Tenemos diferentes eslabones de la cadena y sería fantástico poder completarla con la fabricación o ensamblaje de vehículos eléctricos en Extremadura", ha dicho el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital.

Se trata del I Foro sobre Movilidad Eléctrica con China como protagonista, organizado por la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura, a través de Invest In Extremadura de la Secretaría General de Economía, Empresa y Comercio.

El consejero Santamaría ha mantenido contactos bilaterales, tras los cuatro paneles informativos de la mañana, con representantes de las distintas empresas presentes en el foro con posibles intereses en Extremadura.

Entre las entidades públicas y privadas chinas participantes, el foro ha contado con HRC, Skywell New Energy Vehicles Group, Rept Battero Energy, Fujian Super Power Energy, Ganfeng LiEnergy, DongguanShenHe New Energy Technology, YUTONG Bus, HUAWEI, Asia Pacific Exchange & Cooperation Foundation (APECF) y China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT).

Por la parte europea, el acto ha contado con las reflexiones de Emilio Froján, ceo de Velca; Jordi Aranega, vicepresidente de HRC; Juan Manuel Revuelta, ceo de Finnova; Eugenio Mallol, experto en Innovación; Javier Yraola, director de proyectos de Invest in Spain, ICEX e Iván Maura, director de desarrollo de negocio de Acciona Mobility, entre otros. Empresarios extremeños relacionados con la cadena de valor del litio y de sectores tech y de la energía también han participado.

La presidenta de la Comunidad Autónoma de Extremadura, María Guardiola Martin ha dirigido unas palabras de bienvenida a los participantes al evento, que ha contado con la participación de Rebeca Mariola Torro Soler, secretaria de Estado de Industria del Gobierno de España.