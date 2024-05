El plan maestro de Colombia para explorar el galeón San José y su tesoro de monedas de oro: "Zona arqueológica" y "secreta" para España y EEUU

En la jornada de ayer miércoles, Colombia dio inicio al proyecto de investigación del hallazgo del Galeón San José. Un plan que tendrá seis pasos dentro de una fase que supuestamente será "exploratoria y que no contempla intervenciones", pese a que existe una investigación en curso al expresidente Juan Manuel Santos por "saqueo" del tesoro y el reconocimiento del galeón como un "barco de Estado" español.

La directora general del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh), Alhena Caicedo, explicó durante la presentación del proyecto que el Gobierno declaró como 'Área Arqueológica Protegida de la Nación' la zona donde está el galeón, hallado en 2015 a una profundidad de más de 600 metros, para dar inicio a la investigación.

"Solamente se declaran así yacimientos arqueológicos cuya singularidad, representatividad y el nivel del estado de conservación en que se encuentran resultan importantes para garantizar las condiciones de memoria y de identidad para lo que significa el patrimonio", expresó la funcionaria.

Por eso, agregó: "Un plan de manejo arqueológico nos permitirá que la investigación que se desarrolle cumpla con todos los estándares".

Su declaratoria como zona arqueológica "garantiza la protección del patrimonio a través de su preservación a largo plazo y el desarrollo de actividades de investigación, conservación y valoración", precisó en un comunicado el ministro de las Cultura de Colombia, Juan David Correa.

"Se delimita un pecio arqueológico (...) Empieza a protegerse como tal, no como un tesoro. Esto no es un tesoro, nosotros no le damos ese tratamiento", señaló Correa a periodistas.

El Gobierno señaló que todo este proceso está en una fase "temprana" y no se tienen previstos trabajos arqueológicos. Lo siguientes pasos en el proceso dependerán de los resultados obtenidos en esta etapa.

Todo este trabajo lllamado 'Hacia el corazón del galeón San José', como lo reveló Correa, es un "engranaje, una alianza interinstitucional" entre su cartera, la de Defensa y la Armada, que puso a disposición los buques ARC Simón Bolívar y ARC Caribe para la investigación.

Secreto de la ubicación del pecio

Si bien Correa ha dejado claro que el interés de Colombia en esta extracción solo tiene intenciones de "investigación", no cerró la idea de que el país latinoamericano incursione en próximas expediciones hacia el tesoro que todos quieren tener, además, no ha revelado la ubicación del pecio por "litigios internacionales", refiriéndose a España y la empresa de cazatesoros Search Armada que reclama los derechos sobre el descubrimiento del pecio.

"Lo único que permanecerá en secreto es la ubicación del pecio. Tenemos que guardar la confidencialidad porque esto está siendo materia de litigios internacionales (...) Aquí hay unos intereses particulares que siguen rondando esta historia", agregó.

Los seis pasos de la exploración colombiana

El gobierno colombiano de acuerdo con la mesa técnica conformada por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y la Armada de Colombia y la Dirección General Marítima ha establecido los seis pasos que tendrá la fase de caracterización del Galeón San José.

En primer lugar, se generarán imágenes del sitio para hacer un diagnóstico "no intrusivo" de la zona y se utilizarán sensores remotos. Posteriormente, se realizará un registro de las imágenes recolectadas para construir un inventario de las evidencias arqueológicas, lo que permitirá una clasificación de los materiales y su procedencia.

El tercer paso de la investigación será el prediagnóstico de conservación, a partir del registro visual y el procesamiento de las imágenes en un sistema de información geográfica, que establecerá un punto de partida del nivel de deterioro de los elementos identificados. Tras estos procedimientos, se utilizará un buque de investigación submarina con tecnologías de posicionamiento dinámico y posicionamiento acústico submarino, y un vehículo de operación remota, dotado de diversos sensores y herramientas, capaz de descender a la profundidad del yacimiento.

Por último, divulgará y difundirá los procesos del proyecto, entre los que se incluyen la producción científica a través de artículos y la participación en eventos académicos y de investigación, e iniciativas dirigidas a la toda la sociedad para promover la apropiación social del Patrimonio Cultural Sumergido; y finalmente identificará, caracterizará y evaluará los riesgos, amenazas y vulnerabilidades, tanto naturales y antrópicas, que puedan afectar el contexto arqueológico.

Investigan a Santos por "saqueo"

La decisión de Colombia aparece en medio de una investigación que hay en curso a Juan Manuel Santos, presidente de Colombia en el periodo 2010-2018, tras una denuncia interpuesta en su contra en 2021 por el historiador Francisco Hernando Muñoz por la presunta "intrusión y saqueo" del tesoro de 20.000 millones en monedas de oro.

El Gobierno colombiano, que declaró el San José "bien de interés cultural sumergido", no descarta la colaboración con España para tratar el pecio como patrimonio compartido, pese a que nuestro país no se ha manifestado al respecto y mantiene la postura de considerar que se trata de un "barco de Estado". " Mientras un Estado no abandone expresamente su patrimonio público subacuático, seguirá siendo su propietario", explicó a la BBC el abogado español Carlos Pérez Vaquero señalo.