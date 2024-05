Barbie amenaza el pacto de gobierno de PP y Vox en Burriana (Castellón)

Los vecinos de Burriana a apenas unos kilómetros de la ciudad de Castellón siempre han tenido a bien presumir de que su villa es mucho más antigua y ha tenido más peso histórico que la propia capital provincial. Sin embargo, en los últimos meses por lo que esta localidad castellonense está saltando a la fama en toda España es por las polémicas decisiones de su concejal de Cultura de Vox, Jesús Albiol, a la hora de decidir los contenidos de la biblioteca municipal.

El detonante de la última crisis de gobierno municipal han sido las películas 'Barbie' y '20.000 especies de abejas', que según Compromís habían sido solicitadas por varios de los usuarios de la Biblioteca Pública municipal y se les respondía que el organismo no las podía comprar. "Desde el Ayuntamiento nos confirmaron que el concejal de Cultural había dicho que no se podían comprar porque 'Barbie' supone un empoderamiento de la mujer y '20.000 especies de abejas' trata el tema de la transexualidad", según el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Burriana, Jorge Alarcón.

El propio concejal de Vox, Jesús Albiol, defendió esta mañana al ser cuestionado por los periodistas en Les Corts Valencianes y que no comprar dos DVD para la biblioteca municipal "no es censura". En plena tormenta. señaló que no cree que pase nada, porque no sabe cuánta gente tiene todavía reproductor del DVD y ha señalado que quien quiera ver una película "tendrá Netflix" para hacerlo.

El también diputado autonómico ha explicado que la ley de bibliotecas obliga a que todas las bibliotecas de la Comunitat Valenciana tengan material con contenido de diversidad sexual, y ha asegurado que lo tienen, por lo no cree que pase nada por que no se compren esas dos películas. Incluso comentó que 'Barbie' puede tener "algo de relevancia", pero la otra película, que ha titulado como "20.000 especies de abejas submarinas" según sus palabras ha recaudado lo mismo que se ha llevado en subvenciones, por lo que, a su juicio, "su valor es cero". La película obtuvo tres premios Goya.

"Revelación de secretos"

El concejal de Cultura incluso anunció que solicitará abrir un expediente al funcionario que ha "filtrado" que su departamento no ha autorizado la compra de esas películas. Según Vox "se trata de una decisión del edil de Cultura sobre un expediente administrativo que no era público", por lo que Albiol considera que "podría tratarse de una revelación de secretos".

La polémica levantada por esta decisión sobre la película de la popular muñeca de Mattel ha obligado al propio alcalde, el popular Jorge Monferrer, a tomar riendas en el asunto y amenaza con tensionar el gobierno municipal de Burriana, que con sus 35.000 habitantes es una de las grandes poblaciones de La Plana de Castellón.

Cumbre entre los socios

El alcalde del PP ha desautorizado a su concejal y ha convocado una reunión con sus socios de la corporación municipal. "Burriana tiene un gobierno para todos y las películas de 'Barbie' y '20.000 especies de abejas' estarán en la Biblioteca Municipal". El alcalde consideró que esas situaciones "son intolerables y no representan al gobierno municipal ni a la ciudadanía de Burriana".

"La libertad en la adquisición de nuevo material para la Biblioteca Municipal en ningún caso puede ser mediante la restricción de contenido de Género y LGTBIQ+". añadió.

Además ha anunciado que mantendrían una reunión con sus socios del partido de Santiago Abascal para que situaciones como esta no se vuelvan a repetir". En referencia a la posible apertura de expediente a un funcionario, el primer edil ha señalado que el concejal de Cultura puede solicitar una investigación "si así lo considera", pero "respetando la presunción de inocencia, los derechos del trabajador y la normativa vigente".

Burriana ya estuvo en el mapa político nacional después de que el concejal de Vox decidiese cancelar la suscripción de la biblioteca a varias revistas y medios de comunicación por considerarlos "pancatalanistas", además de retirar libros infantiles por sus contenidos.

