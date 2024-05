Cómo reinventarse año tras año: así se gestiona el Borussia Dortmund, uno de los clubes más envidiados del fútbol

El Borussia Dortmund lo ha vuelto a hacer. Once años después de su última final de la Champions League (ante el Bayern en 2013), el equipo negriamarillo, entonces liderado por Jurgen Klopp, se ha colado ante todo pronóstico entre los dos mejores equipos de la competición y buscará su segunda 'Orejona' el próximo 1 de junio contra el Real Madrid. Por aquel entonces, el Borussia disfrutaba de una generación de futbolistas como Lewandowski, Gundogan, Blaszczykowski, Subotic, Piszczek y dos más que aún permanecen en el club, como Hummels (previo paso por el Bayern) y Reus. Una década después, la historia se repite (con jugadores como Brandt, Schlotterbeck, Adeyemi, Fullkrug, Kobel o Sabitzer) gracias a un gran trabajo sobre el césped y también en los despachos. Y siempre bajo un lema: buena gestión y rentabilidad.

"El Borussia Dortmund no compra estrellas, las fabrica. Ésa es nuestra filosofía". Esto lo dijo en 2013 Thomas Tress, director financiero del club. Y está en lo cierto. Por un lado, el fichaje más caro en toda su historia ha sido el de Ousmane Dembélé, cuyo traspaso se cifró en 35 millones de euros. Ese ha sido su tope, es su hoja de ruta y no quiere salirse de ahí. Por otro lado, también es verdad que salgan buenas hornadas de futbolistas, fabricados por ellos, como son los casos de Pulisic, Gundogan o Gotze, entre otros, y por los que han sacado una buena tajada económica.

Un artista de la plusvalía

El alemán es uno de los equipos que mejor sabe comprar barato y vender caro. Un arte que, junto con el Oporto, Benfica y Sevilla, hace que sea el que más dinero ha obtenido mediante plusvalías. Un total de 402 millones de euros generados desde 2010 y que le convierten en un club peculiar. Destacan las operaciones de Dembélé (lo compró por 35 y lo vendió por 135 millones), Bellingham (de 30,15 a 103), Haaland (de 20 a 60), Sancho (de 20,5 a 85), Aubameyang (de 13 a 63,75), Weigl (de 2,5 a 20) o Mkytharian (de 27,5 a 42). También destacan compras que fueron realmente exitosas para la entidad, como la de Lewandowski (4,75 millones) o Reus (17,5).

Además, pocos clubes pueden presumir de haberle sacado tanto partido a sus futbolistas. Con Sahin, Gotze y Emre Can, todos canteranos, el Borussia los vendió y más tarde los volvió a recuperar, aunque no todos a coste cero. Un gran negocio. Y también con Hummels y Sancho que, aunque no se formaron inicialmente en el equipo negriamarillo, regresaron para volver a lo más alto del fútbol, convirtiendo al club alemán en una especie de elixir de la eterna juventud.

Cada verano, el Dortmund se tiene que reinventar, y más aún este verano después de la exitosa temporada en Europa en la que muchos tiburones querrán pescar en tierras alemanas. En los últimos años, futbolistas de la talla de Haaland, Bellingham, Aubameyang, Sancho, Dembele o Pulisic, entre otros, dejaron un buen dinero en las arcas, pero en la parte deportiva llenaron un vacío que, por suerte, se pudo dar la vuelta gracias a su excelente gestión.

El futuro pasa por la cantera

Para dar con la tecla, es imprescindible acertar en los fichajes, es decir, futbolistas que ofrezcan un rendimiento inmediato, más aún en un equipo en el que tus fichajes no pueden ser muy caros. En este sentido, la toma de decisiones es fundamental. También la aparición de Edin Terzic, su actual entrenador, que tuvo que foguearse varios años en el banquillo negriamarillo, primero como técnico asistente y posteriormente interino, ha resultado fundamental. A sus 41 años, Terzic tiene uno de los futuros como técnico más prometedores. Además, la apuesta de Sebastian Kehl, histórico capitán del BVB (disputó 14 temporadas en el club) como enlace entre la plantilla y los jefes, está dando buenos frutos para todos.

Aunque la más enriquecedora es la que ofrece desde 2008 Lars Ricken, otro jugador de peso histórico en el BVB. En los últimos años, el Dortmund ha levantado, entre otros, cuatro títulos nacionales en Sub17 y Sub19 y su apuesta por los jugadores jóvenes, que no hace más que crecer año tras año, empieza a dar resultados deportivos y económicos de manera continuada. Tanto que el Borussia ya es la mejor plataforma para el desarrollo de jugadores jóvenes y el club de las cinco grandes ligas (España, Inglaterra, Italia, Alemania y Francia) que más minutos otorga a sus talentos sub21, con el 28,5% de los minutos jugados durante la temporada, según datos elaborados por CIES Football Observatory.

Un valor añadido

El futuro de la cantera pasa por el Borussia Dortmund. Un equipo que ofrece más oportunidades que cualquier otro sitio en el mundo, y ya no sorprende ver a tantos niños prodigio aspirantes al estrellato del balompié que eligen hacer carrera en el Westfalenstadion. Es una de las aspiraciones que tiene este equipo, que sea reconocido en el mundo, y que todo jugador joven que quiera evolucionar piense en el BVB como primer paso en su carrera profesional. Un caso parecido al del Real Madrid, que como bien dijo Jorge Valdano, paga en gloria y no en dinero.