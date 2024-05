Así es la técnica que aplica Bill Gates para tener buena memoria a sus 68 años: 'Palacio Imaginario' o 'Método de loci'

Bill Gates no solo hace noticia por sus inversiones, métodos de ahorro o por su filantropía. El magnate tiene ciertos dones que lo perfilan como una persona influyente, uno de ellos es el privilegio de tener buena memoria. A sus 88 revela su secreto.

"A veces la gente ha sugerido que tengo memoria fotográfica, especialmente cuando hablo de temas que me interesan, como ciencia y negocios. Es un bonito cumplido", manifestó el empresario en su blog GatesNotes.

Es en este mismo blog que Gates cuenta su secreto y recomienda técnicas de memorización, como el que ofrece el libro 'Moonwalking with Einstein: The Art and Science of Remembering Everything', de un joven escritor científico, Joshua Foer, el cual explora el ámbito y los métodos para no olvidar las cosas.

En este contexto, Gates, alejado de la idea de que se trate simplemente de un don que viene en los genes, plantea usar "Palacio imaginario" o "Método de loci" que explica Foer en su texto.

Las técnicas de memoria

Estas técnicas consisten en crear espacios en la mente, como si fuera una casa, donde cada habitación se vincula con información que se quiere recordar por un largo periodo. Así se aprovecha la capacidad del cerebro para recordar lo visual y espacial. Y, en simple, significa asociar información que puede ser compleja a imágenes concretas en un contexto más familiar.

"A menudo, visualizan literalmente una casa con muchas habitaciones y diferentes personas y cosas en cada habitación, representando lo que están tratando de recordar. 'Ajo en el camino de entrada'. 'Requesón en la puerta'. Ese tipo de cosas. La idea proviene de un antiguo poeta griego que recordaba los nombres de todos los que murieron cuando un templo se derrumbó durante un banquete. Tenía una memoria visual de dónde estaban sentados todos", detalló Gates en su blog.

El don de Foer

Foer no estaba seguro de que estas técnicas realmente funcionaran, explicó el magnate, por lo que pasó un año practicándolas todos los días. Después de este periodo de ensayos, ganó el Campeonato de Memoria de Estados Unidos.

De hecho, el escritór rompió el récord de velocidad de Estados Unidos al memorizar una baraja de cartas. Lo hizo aprendiendo a asociar cada carta con una persona, acción o lugar. Luego, recordar una imagen como el paseo lunar con Einstein le ayudó a recordar tres cartas en el orden correcto, y solo necesitaba recordar 17 de esas imágenes para memorizar toda la baraja.