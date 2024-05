Este es el desconocido candidato que desafiará a Nicolás Maduro en las próximas elecciones de Venezuela: "Hay que recuperar la democracia"

Hasta hace poco, Edmundo González, de 74 años, era un completo desconocido en su natal Venezuela. El diplomático jubilado que no tenía ninguna aspiración política se mantenía ocupado escribiendo ensayos académicos, participando en conferencias y disfrutando de sus cuatro nietos. Hoy, su nombre toma fuerza para desafiar a Nicolás Maduro en los próximos comicios venezolanos del 28 de julio como representante de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

González disfrutaba del retiro y de la academia. Nunca se imaginó que iba a ser el nuevo y principal candidato de la oposición para las elecciones presidenciales en Venezuela. Así, ha vuelto a tener un trabajo de tiempo completo: "Dos veces al día debo limpiar el teléfono. Borro casi 150 mensajes. Me acuesto a la 1:00 am y a las 4 am ya estoy otra vez atento y trabajando. Nunca me imaginé esto", señaló González en una entrevista.

A su vez, ha afirmado que quiere representar a "todos los que quieren un cambio" y ha apelado a la unidad para "recuperar la democracia" en el país sudamericano, tras un convulso proceso de inscripción que le ha sorprendido incluso a él mismo.

El diplomático ha terminado siendo el candidato oficial de la PUD tras la imposibilidad de inscribir a la vencedora de las primarias de 2023, María Corina Machado, y a su teórica sustituta, Corina Yoris. "Fue una decisión que no esperaba hace unos días", ha admitido en un vídeo divulgado en redes sociales.

De la jubilación a un trabajo a tiempo completo

"Es la hora de marchar unidos por la recuperación de nuestra democracia. De poner a un lado nuestras diferencias y trabajar juntos por alcanzar el triunfo electoral. Hay que construir una Venezuela de todos, donde nadie sienta temor a ser perseguido por sus ideas, donde se garantice la autonomía e independencia de los poderes públicos. En la transición que atisba, se garantizaría la libertad de los presos políticos y "el retorno de los exiliados", ha manifestado el candidato del PUD quién, además, ha reivindicado su experiencia en diplomacia y ha abogado por unos poderes públicos independientes, para que Venezuela "vuelva a ser una referencia democrática internacional".

González se enfrentará a finales de julio al presidente Nicolás Maduro, que repite como punta de lanza del chavismo. Entre las cuestiones que siguen pendientes de cara a esa cita está la posible presencia de observadores, "clave" para la legitimación de la votación a ojos de la comunidad internacional, detalla Europa Press.

"Edmundo no es un hombre que haya tenido alguna vez ambiciones políticas. Es alguien que está haciendo lo que siente es su deber",dijo Phil Gunson, experto sobre Venezuela del International Crisis Group en Caracas y amigo de González, y recoge NYT.

El candidato desconocido

Pese al desconocimiento de su figura como político para miles de venezolanos, algunos expertos afirman que eso podría "jugar a su favor" en su campaña contra el presidente Nicolás Maduro en las elecciones. "Edmundo González se ha perfilado como el candidato a quien el gobierno no tratará de bloquear y a quien la oposición apoyaría", señala el medio norteamericano.

A diferencia de otros líderes opositores, el diplomático no ha criticado abiertamente el gobierno de Maduro y su historial con los derechos humanos, lo que ha generado preocupación entre algunos analistas que afirman que responsabilizar al actual gobierno chavista por los abusos es "crucial para restaurar el Estado de derecho en el país".

González es el menor de tres hermanos, nació en una familia de clase media en la pequeña ciudad de La Victoria, a unos 80 kilómetros al oeste de Caracas. Su madre era profesora y su padre era un comerciante que lo desanimó de su sueño infantil de ser diplomático, calificándolo de "una profesión para gente rica", según contó a NYT la hija del candidato, Carolina González. El candidato terminaría estudiando relaciones internacionales en la Universidad Central de Venezuela.