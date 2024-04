Francia, Alemania, Italia,... Qué ha dicho la prensa internacional sobre la posible dimisión de Pedro Sánchez

El seísmo provocado por la carta de Sánchez se ha dejado sentir en todo del mundo. Los principales medios internacionales están pendientes de la decisión de Sánchez y, sobre todo, de lo que ocurra con el Gobierno en España de aquí a los próximos días. Cabe señalar que Sánchez encabezaba la propuesta de los dos Estados como solución a la guerra en Palestina y que actualmente es uno de los pocas rostros del socialismo europeo que permanece en pie en el continente, en pleno avance de la derecha y la ultraderecha en las instituciones (y sobre todo tras la reciente dimisión de António Costa como primer ministro de Portugal).

Bruselas

Político, medio de referencia en el seno de la Unión Europea, lleva en su portada digital la noticia bajo el título 'Pedro Sánchez amenaza con dimitir como presidente del Gobierno español', tacha el anuncio como "impactante" y describe la carta como "explosiva".

Reino Unido

En Reino Unido, The Times recalca que "el líder español anunció que suspendería sus funciones públicas para "reflexionar" sobre su futuro solo unas horas después de que surgiera la noticia de que su esposa estaba siendo investigada por acusaciones de corrupción"; en cambio, The Telegraph emplea términos como "campaña de desprestigio" o "complot de la derecha para manchar su reputación", mientras que The Guardian lleva la tesis de Sánchez al titular 'El primer ministro español considera dimitir y culpa al "acoso" político a su esposa". Por su parte, la BBC titula 'Pedro Sánchez detiene sus actividades públicas mientras su mujer se enfrenta a una investigación', mientras que el Financial Times considera "extraordinaria" la carta de Sánchez en la que anuncia que medita su futuro.

Francia

En Francia, Le Monde destaca la fragilidad del Gobierno de coalición y el clima político español, "cada vez más polarizado", y arrancan la noticia con una pregunta: "¿Mentirá el jefe del Gobierno español sobre el título de su propia autobiografía, Manuel de resistencia, publicada en 2019?" Libération cita las informaciones reveladas por El Confidencial y habla de "escándalo" y de un Pedro Sánchez "debilitado", mientras que Le Figaro describe la carta como un "Objeto Político No Identificado" y cuestiona si las palabras de Sánchez fueron sinceras o una estratagema.

Alemania

En Alemania, la noticia encabeza la portada web del Der Spiegel, que directamente analiza 'Tres teorías sobre la carta enfadada del presidente del Gobierno español'. El tabloide Bild, por su parte, habla de "bomba en España" estallada tras conocerse las diligencias judiciales abiertas contra la esposa del presidente.

Italia

En Italia, La Reppublica y La Stampa titulan con la frase que dejó el líder socialista en el Congreso ("Creo en la justicia"), mientras que Il Corriere della Sera" destaca que "la mujer del premier Sánchez está bajo investigación".

Estados Unidos

En Estados Unidos, el New York Times hablan de "conmoción" en España tras el anuncio del "líder progresista más destacado de Europa". En cambio, el Washington Post se limitan a describir lo acontecido en la jornada de este miércoles, destacando que Sánchez "considerará dimitir después de que su esposa haya sido objeto de una investigación judicial". Bloomberg considera que, con esta decisión, Sánchez "empuja al país a un territorio político inexplorado, planteando la posibilidad de nuevas elecciones".