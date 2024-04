Qué es el 'Pizzómetro', indicador infalible para saber si llegará una crisis mundial

Por estos días, los titulares no apuntan a que el mundo esté mejor. Es más, todo lo contrario. La guerra de Gaza y la estela de este conflicto con en el reciente ataque de Irán a Israel, plasma un escenario geopolítico hostil. Sin la necesidad de crear una situación conspiranoica, pero para saber si llegará una crisis mundial -como consecuencia de este último ataque-, aparece un viejo indicador de la Guerra Fría, aparentemente "infalible", que advierte la posible presencia de una crisis y que tiene como protagonista a la pizza.

En sí, el ataque sorpresa de Irán e Israel y la maravillosa pizza, ícono de la gastronomía italiana, no tienen una relación causal directa. Sin embargo, tras la ofensiva iraní del sábado 13 de abril se produjo un incremento de los pedidos de pizza desde sedes gubernamentales de Estados Unidos como la Casa Blanca, el Pentágono y el Departamento de Defensa. Así nació el concepto de 'Pizzómetro' o en inglés 'Pizza Meter', un indicador que da señales sobre si Estados Unidos tiene una crisis entre manos.

El usuario de X (antiguo Twitter) 'donald.pl' fue quien analizó este fenómeno que, coincidentemente, ocurre cuando las organizaciones gubernamentales estadounidenses están en situaciones de emergencia, como la que se vivió el pasado sábado, y que a su vez, fue recordado por Federico Tiberti, un especialista en datos y política internacional.

Jest co? takiego jak "The Pizza Meter", czyli wska?nik oceniaj?cy zaanga?owanie USA w ?wiatowe kryzysy na podstawie ob?o?enia lokalnych pizzerii w Pentagonie, gdzie znajduje si? Departament Obrony USA. I tak to wygl?da?o wczoraj. pic.twitter.com/UL5OZPUNrW



Y es que cuando existen asuntos de gran importancia nacional e internacional, los funcionarios de la Casa Blanca o el Pentágono deben hacer horas extra por la noche para resolver de forma inmediata un asunto de crisis. Para hacer más llevadero estas horas de tensión, piden pizzas en toneladas.

Con el fin de ver si el 'Pizzómetro' marca valores máximos, hay que distinguir los establecimientos de pizza situados cerca de localizaciones gubernamentales y ver en Google Maps el apartado en el que se muestra información sobre la ocupación del local. Eso dará una idea del escenario.

Esto lo que hizo 'donald.pl' en esa jornada. Vio en Google Maps la actividad en tiempo real de los establecimientos pizzeros de la cadena Papa Johns de Washington DC, pasadas las 18:00 hora local (poco más de las 22:00 horas en España). Esta mostraba que la actividad del local, a la hora que tuvo lugar el lanzamiento con drones, estaba más saturada de lo habitual.

The Papa Johns closest to the Pentagon is far busier than usual pic.twitter.com/Fe7t2HRqAj