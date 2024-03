Estas son las seis comunidades autónomas que ofrecen ayudas a jóvenes para comprar su primera vivienda

El acceso a la vivienda en la actual situación del mercado inmobiliario es complicada, sobre todo, para el grupo de población más joven, ya que el ahorro que hay que aportar para poder pedir una hipoteca para la compra de la vivienda suele estar en torno al 30% del precio de adquisición: un 20% para la entrada y alrededor de otro 10% para pagar los gastos de compraventa y gestión del préstamo hipotecario.

Es por ello que muchos de los jóvenes en España que quieren acceder a su primera vivienda están a la espera de la puesta en marcha de los avales ICO, aprobados por el Gobierno en el mes de febrero, con los que se puede optar a una financiación de, incluso, el 105% del precio de la vivienda, tal y como explican los expertos de iAhorro.

Sin embargo, esta ayuda estatal no es la única a la que pueden acogerse los jóvenes españoles. Hay seis comunidades que ofrecen subvenciones muy similares a la que ha aprobado el Gobierno con los avales ICO para que los jóvenes residentes en ellas puedan comprar su primera vivienda sin tener que aportar tantos ahorros.

Es cierto que estas autonomías mencionadas no son las únicas que están tomando medidas para ayudar a los jóvenes españoles a acceder a una vivienda en propiedad. Algunas como Navarra, Aragón, la Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja o el País Vasco también cuentan con avales o garantías para la compra de viviendas, pero en municipios pequeños, de menos de 5.000 o 10.000 habitantes, o que se encuentren en áreas de rehabilitación integrada, por lo que beneficiarán a un porcentaje menor de la población.

Andalucía

Además del 80% del precio que suele financiar el banco, la Junta de Andalucía, ofrece un aval de hasta el 15% dentro del 'Programa de Garantía Vivienda Joven' a las personas de 35 años o menos y que vayan a adquirir, en algún territorio andaluz, su primera vivienda, ya sea de obra nueva o de segunda mano. De este modo, con el 15% adicional de la Junta (10% para gastos y 5% para la parte no financiada por el banco) podría llegar hasta una financiación máxima del 95%.

Eso sí, los beneficiarios de este aval no podrán tener ninguna otra vivienda en propiedad. Otro de los requisitos para poder optar a esta ayuda es que el beneficiado destine la vivienda que compre a domicilio habitual durante al menos dos años desde la fecha de adquisición y, además, antes de que el Gobierno regional le conceda el aval, deberá tener aprobado un préstamo hipotecario que cubra al menos el 80% del valor de compra de la vivienda.

Para pedir esta ayuda, explican desde la Junta, el ciudadano tendrá que firmar su hipoteca con alguna de las ocho entidades financieras ya adheridas al programa: CaixaBank, Cajamar, Cajasur, Caja Rural de Granada, Caja Rural del Sur, Ibercaja, Banco Santander y Unicaja.

En cuanto al precio de la vivienda, este no podrá superar (incluyendo trasteros o plazas de garaje) los 295.240 euros con carácter general, aunque si cuenta con una eficiencia energética en grado A o B ese importe aumenta hasta los 354.288 euros. Desde la Junta de Andalucía no especifican nada sobre el salario de los solicitantes y el plazo para pedir la ayuda comenzó el 14 de septiembre de 2023, pero todavía no han anunciado una fecha de fin, por lo que de momento sigue abierto.

Baleares

Hasta el 100% de financiación podrían conseguir en Baleares los ciudadanos que quieran comprar su primera vivienda, con un límite de precio situado en los 270.151,20 euros. En este caso, el Gobierno balear concede una garantía del 20% del precio de la vivienda que habrá que sumar al 80% de financiación concedida por el banco, aunque también pone como requisito que el inmueble debe ser la residencia habitual y permanente de los beneficiados, pero no especifica durante cuánto tiempo ni tampoco pone un límite de edad. Por tanto, cualquier ciudadano que resida en Baleares, sea joven o no, podría optar a esta ayuda.

Eso sí, entre otros requisitos que debe cumplir están: tener una residencia continua o discontinua en alguna de las islas de esta comunidad autónoma de un mínimo de 5 años y que los ingresos brutos anuales del solicitante no superen los 57.117,67 euros o, en caso de comprar con otras personas, el conjunto de sus ingresos no supere los 64.257,38 euros brutos anuales.

En este caso el beneficiario deberá pagar un 0,5% del importe garantizado en concepto de "gastos de tramitación" de la garantía. El plazo para pedir esta garantía finalizará al agotarse la dotación presupuestaria de 15.000.000 euros y ponen como fecha límite el 31 de diciembre de 2024. Y las entidades adheridas son CaixaBank, Caixa Pollença y Cajamar.

Castilla y León

La Junta de Castilla y León ofrece una garantía para que los jóvenes que tengan una edad igual o inferior a 35 años y que vivan en cualquier zona de la comunidad puedan adquirir su primera vivienda en propiedad con una financiación máxima del 97,5% del precio de compraventa del inmueble: un 80% lo suelen conceder las entidades financieras y el 17,5% extra lo aporta el Gobierno autonómico.

En este caso, el beneficiado deberá destinar a domicilio habitual y permanente la vivienda avalada durante, como mínimo, todo el periodo en que esté vigente la garantía. Además, el precio del inmueble no puede superar los 240.000 euros y debe ser libre, es decir, no puede ser una vivienda de protección oficial. En cuanto a los límites salariales, la Junta informa que los ingresos de los solicitantes no podrán superar los 42.000 euros brutos al año.

El plazo de presentación de las solicitudes se extiende hasta el 15 de diciembre de 2024, excepto que con anterioridad se hayan agotado los 40.000.000 euros destinados al plan denominado 'Mi primera vivienda'. Los bancos adheridos a este plan son: CaixaBank, Banco Santander, Unicaja, CajaViva, Ibercaja, Cajamar y las cajas rurales de Zamora, Soria y Salamanca.

Comunidad de Madrid

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha modificado recientemente las condiciones del plan 'Mi primera vivienda' para ayudar a los jóvenes a poder comprarse su primera vivienda en propiedad. Entre las cosas que han cambiado desde el pasado mes de febrero están la edad límite de los beneficiarios, que antes se fijaba en 35 años y ha ascendido hasta los 40, además de que podrán acceder a este aval también las familias numerosas o monoparentales, sin límite de edad.

Otra modificación es que, en un principio, el Ejecutivo madrileño financiaba hasta el 95% del precio de la vivienda (80% del banco y 15% autonómico) y ha ampliado este porcentaje hasta el 100% (80% del banco y 20% autonómico). No obstante, se mantienen otros requisitos como que el inmueble que se compra tenga que estar dentro del territorio autonómico y se destine a residencia habitual y permanente durante al menos dos años y que su precio de compraventa o valor de tasación, si este segundo importe es más bajo, no puede superar los 390.000 euros.

El aval se debe solicitar a las entidades financieras adheridas al programa autonómico: Imagin (marca online de CaixaBank), Banco Santander, Ibercaja, ING, Kutxabank, Abanca y Unicaja, y, por ahora, no han publicado fecha límite.

Galicia

La Xunta de Galicia también ha puesto en marcha un plan de avales para la juventud que tiene por objeto, como anuncian en la página web del Instituto Galego da Vivenda e Solo, "prestar una cobertura temporal y financiera, de carácter personal, para la adquisición de la primera vivienda por aquellas personas que en la fecha de presentar la correspondiente solicitud tengan menos de 36 años".

Con este aval, el Gobierno gallego financia hasta el 20% del precio de la vivienda, que no deberá superar los 240.000 euros si esta se ubica en A Coruña, Santiago, Vigo Pontevedra y Ourense; 180.000 euros si se ubica en las ciudades de Lugo y Ferrol o en otras de tamaño medio y carácter periférico. Por último, en el resto de los municipios gallegos, la cuantía no debe superar los 130.000 euros. De esta manera, los beneficiarios podrán obtener hasta el 100% de financiación del precio de compra al sumar el 80% que normalmente conceden las entidades bancarias.

Además de que la vivienda que se vaya a comprar sea la primera en propiedad y residencia habitual y permanente durante todo el periodo de la garantía, los solicitantes deberán acreditar unos ingresos brutos anuales de entre 16.800 y 46.200 euros. Y, si la compra del inmueble corre por cuenta de más de una persona, el límite en conjunto se elevará hasta los 54.600 euros.

El plazo para pedir estos avales se abrió el 1 de marzo de 2024 y finalizará el 30 de octubre también de este año. Eso sí, en caso de agotarse antes el importe máximo de avales (cinco millones de euros) se hará público en el Diario Oficial de Galicia. Se podrá solicitar a través de las entidades financieras de Abanca y Caixa Rural.

Región de Murcia

Igual que pasa en Galicia o Madrid, el Gobierno de la Región de Murcia avalará hasta un 20% del precio de la vivienda que habría que sumar al 80% que concederá la entidad financiera, en caso de que el comprador o los compradores tengan menos de 35 años, no tengan ninguna otra vivienda en propiedad y vayan a destinar la vivienda que compran con ese aval a primera residencia habitual y permanente durante todo el periodo de la garantía. De esta manera, la financiación máxima a la que podrían optar los beneficiarios sería de un 100%.

Asimismo, el Ejecutivo murciano pone como requisito para poder acceder a este aval que los ingresos brutos anuales del comprador no superen los 43.360 euros, aunque también matiza que este importe podría cambiar en función de las circunstancias personales de cada uno, por ejemplo, en caso de tener una discapacidad reconocida. Eso sí, las personas beneficiadas no podrán comprar una vivienda que supere los 175.000 euros y tendrán hasta el 31 de diciembre de este año para poder pedir la ayuda en las entidades financieras adheridas al plan: Cajamar, Bankinter, Caja Rural Central y Caja Rural Regional.

¿Qué aval o ayuda es mejor para los ciudadanos?

Para saber qué ayuda es mejor para los futuros hipotecados, primero tenemos que ver las diferencias que hay entre todas las que están vigentes en el mercado. Por un lado, según afirma el portavoz de iAhorro, "una de las principales diferencias, y la más importante para los ciudadanos, está en el porcentaje de financiación máximo al que podrían optar porque afecta directamente a los ahorros que aportarán".

Como dice el director del comparador, Simone Colombelli, por un lado, la ayuda del Gobierno y los avales del ICO eleva el porcentaje de financiación común del 80% de las entidades hasta el 105% gracias a un 25% adicional. Eso sí, para esto el futuro hipotecado deberá comprar una vivienda con una calificación energética D o superior y, en caso de que sea inferior, el máximo será del 100%. En estos supuestos el beneficiario solo tendría que aportar entre un 5 y un 10% del precio de la vivienda para pagar los impuestos y demás gastos de compraventa y de formalización del préstamo hipotecario.

Por su parte, con las ayudas proporcionadas por los Gobiernos de Baleares, la Comunidad de Madrid, Galicia y Murcia los ciudadanos también podrían llegar como máximo al 100% de financiación, aunque los castellanoleoneses podrían optar, como mucho, al 97,5% y los andaluces al 95%.

Otra de las diferencias entre los avales del ICO y las ayudas que ofrecen las diferentes autonomías es el límite del importe de la vivienda, que todas las regiones lo fijan, pero el Gobierno no ha informado de que vaya a exigirlo. Así, en caso de que el Gobierno o el ICO no lo establezcan, el director de Hipotecas de iAhorro asegura que "sería positivo porque podría beneficiar también a aquellas personas que quieran adquirir una vivienda cuyo precio supere, por ejemplo, los 390.000 euros que fija la Comunidad de Madrid", la región que lo pone más alto.