Las fresas marroquíes con hepatitis A no se han comercializado

Los 1.500 kilos fresas marroquíes en las que se ha detectado hepatitis A no han sido comercializadas, y están localizados el importador que las introdujo en España por Algeciras en febrero, y también el distribuidor, que ha asegurado a las autoridades andaluzas que este lote no ha llegado al mercado. Lo ha explicado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha pedido a Sanidad Exterior del Gobierno central más control en las fronteras. Freshuelva ha asegurado que los productos con origen en la provincia "cumplen con todos los controles de calidad y sanitarios".

Las fresas llegaron a Algeciras el 19 de febrero. El distribuidor no consiguió cerrar su venta a un comercializador, por lo que permanecieron en el puerto. Hoy Moreno ha asegurado que la Junta de Andalucía fue alertada este lunes. La polémica con el ejecutivo central está servida.

Fuentes del Ministerio de Sanidad han indicado que Sanidad Exterior dio la alerta logró la retirada del lote siguiendo la trazabilidad. "El producto no había llegado al consumidor. Los controles funcionan. Son procedimientos ordinarios y cotidianos y que funcionan. Las fresas se han retirado por la alerta que da sanidad y no han llegado al consumidor", han indicado las fuentes de Sanidad.

Juanma Moreno ha asegurado que lo que está claro es que "los controles de las aduanas fallaron" y "esas fresas no deberían haber entrado en España". Ha indicado que el Estado "no quiere asumir su responsabilidad", cuando compete a Sanidad Exterior el análisis de los productos y no a la Junta de Andalucía.

Tras contar con el testimonio del distribuidor asegurando que no había comercializado esa partida, se están haciendo todas las averiguaciones oportunas para confirmarlo.

Clamor fresero

El gerente de Freshuelva, Rafael Domínguez, insiste en que "siempre hemos solicitado a la Unión Europea, y seguimos haciéndolo, es que se pidan los mismos requisitos para todos los productos que entran en la Unión Europea, sean de países comunitarios, como en nuestro caso, o vengan de países terceros. Por lo que a los países terceros hay que exigirles que cumplan todas las normativas necesarias, que es lo que venimos demandando desde hace muchísimo tiempo, naturalmente para que estemos todos en igualdad de condiciones y para que no ocurran estas circunstancias", ha abundado.

Desde Interfresa, su portavoz, Borja Ferrera, ha incidido en "la competencia desleal que sufren los agricultores en Huelva por esta injerencia de terceros países que no respetan estos estándares de calidad a los que cumplimos en Huelva". Asimismo, también ha hecho hincapié en que la producción andaluza de fresa tiene "los más altos estándares de calidad y seguridad alimentaria que hay en el mundo", por ello, ha enviado un mensaje de tranquilidad a los consumidores, puesto que "más del 95% de la fruta de la fresa que se consume en España su propio origen es la nación".

El asunto ha llegado a Bruselas. Las delegaciones de PP, Ciudadanos y Vox en el Parlamento Europeo han pedido a la Comisión Europea que intervenga tras la alerta sanitaria tras detectarse la presencia de Hepatitis A en fresas importadas desde Marruecos en algunos puntos de entrada del producto en España.