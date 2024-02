Caso Koldo: El juez sitúa a Ábalos como "intermediario" en la reclamación de Baleares

El juez señala a José Luis Ábalos, exministro de Transportes, como intermediario en el caso Koldo para solucionar la reclamación de 2,6 millones de euros de Baleares sobre las mascarillas defectuosas, según ha comunicado esta mañana la Cadena SER.

Las conclusiones tras los trabajos de la Guardia Civil han permitido concluir que los intermediarios serían: José Luis Ábalos y Jacobo Pombo. La intención de la trama es que Ábalos, según apuntan los investigadores, hiciera de intermediario para evitar que surtiera efecto la reclamación que exige el Gobierno de Francina Armengol por o haber podido hacer uso de las mascarillas.

Además, en uno de los informes elaborados por el Tribunal de Cuentas también apuntan a Ábalos como responsable de los contratos. "El Ministro (de Transportes), como autoridad delegada, ordenó la adquisición centralizada de un máximo de 8.000.000 de mascarillas de protección FFP2 por parte de Puertos del Estado acogiéndose a la tramitación de emergencia prevista en el artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, para su posterior distribución en el ámbito del transporte", explica dicho documento.

Reuniones con el PP

El mismo auto señala que hace unos meses Ábalos habría mantenido contacto con el popular Miguel Tellado y con un tal 'Alberto' por el tema de las mascarillas en Baleares. Tellado ha asegurado en Antena 3 que nunca se ha visto con Koldo García: "Yo no he mantenido nunca ninguna reunión con Koldo García ni ninguna conversación, ni siquiera telefónica: No conozco a ese señor de nada. Esas conversaciones tratan de distraer a quienes están investigando y la realidad es que yo puedo aseverar con rotunidad que yo no he mantenido nunca ninguna reunión con Koldo García ni yo he mantenido nunca conversación telefónica con Koldo García".

Otros contratos irregulares

Son más los contratos que presentan irregularidades. El Tribunal de Cuentas detectó que hubo hasta cinco empresas públicas que adjudicaron contratos durante la pandemia de forma irregular, sin el control suficiente o con deficiencias en su gestión. Además de Puertos del Estado y Adif, que realizaron adjudicaciones a la trama de Koldo García, el asesor del exministro José Luis Ábalos, que están siendo investigadas por la Audiencia Nacional, hay también anomalías en Correos, Renfe y Tragsa, si bien en su caso no están relacionadas con el denominado 'Caso Koldo'. Todo en plena polémica por la resistencia de Ábalos a aferrarse al cargo y negarse a dimitir y dejar su escaño, como le ha pedido el PSOE.

Además, el Tribunal de Cuentas considera que "no es muy adecuado que un mismo responsable, el director financiero, fuera el competente para autorizar el gasto y, a su vez, el pago (...) y su validación posterior por el órgano de contratación". Es algo que, según el Tribunal, y aunque la empresa lo niega, "reduce el margen de actuación y control del órgano de contratación una vez realizado el pago al proveedor".

Más ministros

Ábalos tampoco fue el único ministro que aprovechó la vía de emergencia para firmar contratos. Salvador Illa y José Luis Escrivá, exministros de Sanidad e Inclusión y Seguridad Social, utilizaron durante el Covid-19 la vía de emergencia para adjudicar contratos a dedo sin relación con la pandemia. En su último informe sobre los contratos para la gestión de la crisis, el Tribunal de Cuentas ha detectado múltiples irregularidades y deficiencias en las adjudicaciones, apuntando a que en el caso de Illa y Escrivá se dieron contratos por la vía de emergencia de asesoría y obras respectivamente sin la justificación oportuna.

Los contratos por la vía de emergencia están limitados a acontecimientos catastróficos u otras situaciones de peligro o que puedan poner en riesgo la defensa nacional. Todos ellos se dieron tras la declaración del Estado de Alarma en marzo de 2020, sin sujeción a los requisitos formales de la ley y pudiendo eludir de este modo los principios de concurrencia, igualdad de trato y no discriminación.