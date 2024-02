Juanma Moreno reivindica el liderazgo de Andalucía y la igualdad entre españoles

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reivindicado este miércoles en la conmemoración del 28-F el "liderazgo sin arrogancia" de la comunidad y ha convocado a los andaluces a "dar la mejor imagen dentro y fuera de nuestra tierra", a "exigir el mismo trato para Andalucía que para los demás" y a "defender la igualdad entre españoles sin privilegios para nadie".

Este ha sido el mensaje central de Moreno en el acto institucional de entrega de los títulos de Hijo Predilecto y las Medallas de Andalucía, donde ha recibido el mayor aplauso de los participantes al recordar a los dos agentes de la Guardia Civil fallecidos tras ser arrollados por una narcolancha en el puerto gaditano de Barbate.

Antes de ese acto institucional, el presidente ha tenido ocasión de saludar a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la que ha reclamado 1.400 millones de infrafinanciación. "No voy a parar hasta que nos conceda el último céntimo que nos debe", ha explicado posteriormente sobre ese encuentro.

El jefe del Ejecutivo andaluz, ya en el acto de entrega de medallas en el Teatro de la Maestranza, ha aludido a la sequía como la "gran pandemia actual ante la que ciudadanos, gobiernos, empresas e instituciones tenemos que abrir los ojos y actuar en consecuencia sin descanso y juntos" para reivindicar a continuación la capacidad de su gobierno para "dialogar y llegar a acuerdos como acabamos de hacer para proteger Doñana, y como estamos haciendo para garantizar el agua".

Por encima de las siglas

"Habrá quien lo critique y lo respeto. Pero os aseguro que me sentaré y me pondré de acuerdo con quien me tenga que poner para proteger el bienestar, el futuro y el interés general de los andaluces. Porque Andalucía está por encima de todas las ideologías y de cualquier sigla política", ha proclamado Moreno, antes de presumir de que Andalucía "alcanza hoy récords impensables" que le han permitido, por ejemplo, "superar en número de empresas activas a Madrid, que es la locomotora económica de España".

También ha hecho alusión a la situación del sector agrario y pesquero para subrayar la importancia de "defenderlos y estar de su parte ahora" porque "de ellos dependen nuestras despensas, las mismas en las que no faltó nada durante la pandemia". "Hoy, con sus problemas agravados por la sequía, nos necesita y en Andalucía, desde luego, va a tenernos de su lado", ha subrayado. También ha destacado la importancia de los autónomos para la comunidad.

Con carácter general, Moreno ha defendido que "Andalucía es el clamor por la igualdad que expresamos juntos el primer 28F y hoy sigue siendo necesario, tener la dignidad de no ser menos que nadie y contribuir a que funcione la democracia, desde la pluralidad y lejos de sectarismos, que no tienen cabida en nuestra forma de entender la vida".

Liderazgo

"Nosotros, los andaluces, somos y vamos a seguir siendo líderes en eso, como en tantas otras cosas importantes. Sin arrogancia. Porque no hablo de los liderazgos que se reflejan en las estadísticas sino de los que se reflejan en la vida. Los que demuestran, no lo que tienes, sino lo que eres. Lo que no te pueden quitar", ha añadido antes de reivindicar lo que define como "vía andaluza que consiste en hacer que las cosas funcionen desde la igualdad y el diálogo, con respeto a las leyes y con transparencia".

Tras aludir a Blas Infante y su compromiso por "cambiar la realidad de Andalucía desde la paz y la concordia, fomentando la educación, la cultura y la libertad", Moreno ha resaltado los récords en ámbitos como el turismo, en el número de autónomos, en el número de personas trabajando, en profesionales sanitarios, en hospitales y centros de salud, en educación, en tener la mayor plantilla docente de la historia, en recaudación, en exportaciones o en inversión extranjera productiva.

"Todo esto viene atraído por la estabilidad política e institucional por la simplificación administrativa y las bajadas de impuestos. ¡Cómo no vamos a estar orgullosos de lo que estamos haciendo y de lo que vamos a hacer todos los andaluces juntos en el futuro!", ha proclamado el presidente de la Junta, que ha aludido al reto de la transformación digital y la llegada vertiginosa de la inteligencia artificial que debemos "poner al servicio de la gente y de la Andalucía vanguardista e innovadora".

Acento andaluz

Moreno ha repasado durante su discurso los méritos de todos los distinguidos este 2024 con las Medallas de Andalucía y de los dos Hijos Predilectos, el cantaor José Mercé y el director de la Real Academia Española de la Lengua Santiago Muñoz Machado, momento que ha aprovechado para reivindicar el acento andaluz, "con el que se dicen las cosas bien dichas y por eso nos da coraje cuando lo critican".

La medalla de Andalucía Manuel Clavero Arévalo, que se concede en reconocimiento a la especial trayectoria en defensa y fomento del interés general de Andalucía, ha recaído en el grupo musical de los años setenta Jarcha, referente de la Transición, que ha interpretado su tema más conocido, 'Libertad sin ira'.

El resto de las medallas de Andalucía en función de nueve categorías serán para la Revista Literaria Ánfora Nova y el Excelentísimo Ateneo de Sevilla (medallas de Andalucía de las Ciencias Sociales y las Letras); para los grupos musicales Danza Invisible y Los Romeros de la Puebla (medallas de Andalucía de las Artes); las deportistas María Pérez García y Sarah Almagro (medallas de Andalucía del Deporte); la Plataforma Andaluza de Voluntariado y al comunicador Juan y Medio (medallas de Andalucía de la Solidaridad y la Concordia); a la Confederación Andaluza de Alzheimer y otras demencias y a la investigadora Eva María Laín (medallas de Andalucía de la Investigación, la Ciencia y la Salud); al catedrático Manuel Titos (medalla de Andalucía al Mérito Medioambiental); a la cooperativa DCOOP y al constructor José Luis Sánchez Domínguez (medallas de Andalucía de la Economía y la Empresa); al Cuerpo Nacional de Policía y a la Cruz Roja Andalucía (medallas de Andalucía a los Valores Humanos); y al rejoneador y fundador de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Álvaro Domecq Romero, y al artista Pablo López (medallas de Andalucía a la Proyección de Andalucía). Precisamente Pablo López ha cerrado el acto con la interpretación del himno de Andalucía con el apoyo del público.