Cómo se ha originado el incendio de Valencia

Poco a poco se van conociendo más datos sobre el incendio que ha calcinado un edificio en el barrio de Campanar, Valencia, que se inició el pasado jueves 22 de febrero por la tarde y por ahora sigue sin estar completamente controlado, aunque el equipo de bomberos y demás efectivos hayan apaciguado las llamas.

De hecho, los bomberos tan solo han podido acceder hasta la tercera planta del inmueble, que en total tiene 14, debido a las altas temperaturas que todavía tienen los pisos, lo que está complicando las labores de búsqueda y rescate de numerosas personas que vivían allí y con las que todavía no se ha logrado ponerse en contacto.

Como decíamos, a medida que pasan las horas se va conociendo más aspectos de esta tragedia, pero entre ellos uno de los más llamativos es cómo se formó este incendio. Según ha podido confirmar la administradora de la finca, Adriana Banu, el incendio se originó en la octava planta del edificio, en concreto en la puerta número 86.

Sorprendentemente, en el momento que se inició, no había nadie dentro de la vivienda, por lo que se descarta que haya sido provocado por un despiste en la cocina o algo similar. "No sabemos cómo ha empezado porque además no tenemos instalación de gas, todo funciona con electricidad" ha explicado Banu.

Y es justo esto, es decir, un fallo eléctrico, el causante más probable del fuego, ya que como también ha explicado la administradora de la finca "Eso sí, la fachada es de alucobond que no es precisamente inflamable, pero sí la fibra que hay debajo". Esta fibra es el poliuretano, el revestimiento que usaba esta fachada y que es altamente inflamable.

A su vez, según ha explicado a EFE el presidente del Colegio Oficial de Arquitectos de Valencia (COAV), Luis Sendra el edificio se construyó entre 2005 y 2007, "En esa época no había restricciones en los productos de las fachadas ni de los muebles de las terrazas; se han ido regulando con el tiempo", y que hoy en día ya no se usa el poliuretano.

Pero el motivo por el que el fuego se ha propagado tan rápido, tiene que ver, por un lado, por los fuertes vientos que se registraron durante la tarde de ayer, pero también por el efecto chimenea, que como ha explicado Sendra "La fachada ventilada se empieza a poner en esa época para mejorar las condiciones térmicas de frío/calor. Se crea una pequeña cámara entre la fachada y el revestimiento, que es por donde han subido las llamas. Ha hecho efecto chimenea y se ha consumido".