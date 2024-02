¿Qué es Democracia Ourensana (DO) y por qué ha dado la sorpresa en las elecciones de Galicia?

A la quinta va la vencida. Democracia Ourensana (DO), el partido del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha conseguido entrar en el Parlamento de Galicia con un diputado (Armando Ojea) en la quinta vez que se presenta a las elecciones autonómicas gallegas, tras las de 2005, 2009, 2012 y 2016, siempre con una mejora paulatina de sus resultados.

En los anteriores comicios, de 2020, esta formación no concurrió porque así lo recogía uno de los puntos del acuerdo que había firmado con el PP en el año 2019 y que le entregó a Jácome la Alcaldía de la capital provincial pese a haber sido tercera fuera. A cambio, los 'populares', liderados entonces por Manuel Baltar, consiguieron retener la Diputación.

La primera vez que Democracia Ourensana se presentó a unas autonómicas fue en 2005 -el año en que el PP de Manuel Fraga perdió la mayoría y gobernó el bipartito de PSdeG y BNG- y obtuvo apenas 623 votos, lo que supone un 0,04% del global de Galicia y un 0,27% en la provincia.

En 2009, cuando el PP regresó a la Xunta con Alberto Núñez Feijóo, DO creció y superó el millar de votos, hasta los 1.066 en total, apenas un 0,47% en la circunscripción ourensana. Pero el punto de inflexión para este partido fueron las municipales de 2011, cuando Jácome consiguió entrar como concejal en el Ayuntamiento de Ourense por primera vez al conseguir algo más de 4.500 votos que se tradujeron en dos ediles. A partir de entonces, sus resulados en las autonómicas siguieron una tendencia ascendente.

Así, en las elecciones gallegas de 2012 obtuvo un resultado parecido a esas municipales con 4.245 sufragios. Pero este apoyo, que supuso un 2,32% en su provincia, estaba todavía lejos del 5% requerido para entrar en el reparto de escaños. Después de su éxito en las municipales de 2015, en las que DO consiguió ser la segunda fuerza más votada en el Ayuntamiento y la primera de la oposición, en las autonómicas del 2016 consiguió dispararse hasta los 7.679 y quedarse de nuevo fuera del Parlamento, pero con un 4,41%.

Jàcome se hace con la alcaldía

El nuevo punto de inflexión fueron las municipales de 2019, en las que este partido fue tercera fuerza pero se pudo hacer con la Alcaldía. Entonces, Gonzalo Pérez Jácome firmó un acuerdo con Manuel Baltar para que DO y PP se apoyasen mutuamente en el Ayuntamiento y en la Diputación de Ourense, respectivamente.

Tras años de crecimiento exponencial para este partido eminentemente local, uno de los puntos de aquel acuerdo era que Democracia Ourensana no se presentaría a las siguientes autonómicas, que fueron las del 2020. Pero el primer mandato de Jácome (2019-2023) fue ciertamente convulso, con entradas y salidas de los concejales del PP en el gobierno local, hasta su ruptura definitiva.

En cualquier caso, en las municipales de 2023, y contra todas las previsiones de las encuestas, DO consiguió vencer en la capital provincial con 18.450 votos y un 33,83% de apoyo que se tradujeron en 10 concejales. Al ser primera fuerza, de nuevo Jácome pudo obtener la Alcaldía tras firmar otro acuerdo 'in extremis' con el PP, pero esta vez no con Baltar -que se despidió de la Diputación y ahora es senador por designación del Parlamento de Galicia- sino con el alcalde de Xunqueira de Ambía, José Luis Gavilanes, en representación de la secretaria general del PPdeG, Paula Prado.

Igual que en 2019, este pacto garantizó que DO mantuviese la Alcaldía de la capital y el PP la Presidencia de la Diputación -en esta ocasión con Luis Menor-, pero no recogía ningún 'veto' a que Democracia Ourensana concurriese a las autonómicas.

Este domingo, 18 de febrero de 2024, ha escrito un nuevo capítulo en esta historia de crecimiento constante al obtener un diputado en el Pazo do Hórreo. Será Armando Ojea quien se sentará en el hemiciclo a partir del 18 de marzo, cuando se constituya la XII Legislatura.