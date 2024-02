Quién fue Sebastián Piñera, el empresario y político demócrata que rechazó a Pinochet y gobernó dos veces Chile

Consternación ha causado la reciente muerte del expresidente de Chile Sebastián Piñera por causa de un accidente aéreo. Hablamos de un personaje que se destacó, tanto en los campos empresariales, como políticos. Sin ir más lejos, recuperó democráticamente el poder para la derecha chilena y llegó a gobernar dos veces el país sudamericano. Su gestión y memoria ha sido transversalmente reconocidas durante las últimas horas por todos los sectores políticos chilenos quienes han dirigido sus palabras de consuelo a sus familiares y compañeros de militancia.

Cuando nos referimos a lo transversal que han sido los mensajes de políticos chilenos sobre el fallecimiento de Piñera, hablamos de todos los sectores. Y es que, en la figura del exmandatario lo que más imperó para ojos de muchos políticos, incluso para el propio presidente Gabriel Boric, fue su perfil democrático.

"Piñera fue un demócrata desde la primera hora", ha señalado el presidente chileno quien, además, ha decretado tres días de duelo nacional en el país por la muerte del empresario y expresidente de Chile.

Sebastián Piñera fue el tercero de los seis hijos que tuvo Magdalena Echenique y José Piñera Carvallo. Su padre, fue un funcionario público chileno, que ejerció como diplomático y embajador, y destacó por estar afiliado al partido de centroizquierda Democracia Cristiana. El expresidente, doctor en economía en Harvard, sin embargo, no siguió la tendencia política se su padre y se inclinó al sector de derecha del país.

Principales hitos políticos de Piñera

Varios hitos marcaron la carrera política y empresarial de Piñera. En cuanto a su gestión como presidente, durante los años 2010 y 2014; y años más tarde entre 2018 y 2022, tuvo que sortear varios obstáculos como la reconstrucción de Chile tras el terremoto de 2010 que sacudió a la nación, el rescate de los 33 mineros que quedaron atrapados en la Mina San José y la gestión de la pandemia causada por el Covid-19 que convirtió al país sudamericano en una potencia de vacunación a nivel mundial.

Sin embargo, la gestión del expresidente durante su último periodo se vio opacada por el estallido social de 2019, el cual, entre otros, pedía la renuncia del político de derecha por sus políticas de "desigualdad" ancladas a una carta fundamental hecha durante la dictadura de Augusto Pinochet y por la represión policial durante las manifestaciones que el mismo reconoció y condenó, que dejó un saldo de 34 fallecidos, 460 personas con lesiones oculares y más de 2.000 denuncias contra Carabineros.

Piñera fue líder de una "derecha distinta" y algunas veces criticado por su propio sector conservador. Y es que el economista, manifestó públicamente su rechazo a la dictadura de Pinochet y censuró a los "cómplices pasivos" de la misma (refiriéndose a políticos de la derecha chilena).

Sin ir más lejos, para el plebiscito del 5 de octubre de 1988 señaló públicamente su voto por el "No", con el que se le dio fin a la dictadura militar de Pinochet.

"No sólo voté 'No' en el 88. Voté 'No' en el 78 (consulta sobre la "intromisión" de Naciones Unidas en asuntos internos) y en el 80 (referéndum sobre la Constitución de Pinochet)", dijo en una entrevista al periódico chileno La Tercera.

Su exitosa vida empresarial

Otro aspecto que destacó a Piñera fue su habilidad con los negocios. Forjó un patrimonio cercano a los 3.000 millones de dólares, lo que lo consolidó como una de las fortunas más grandes de Chile.

El camino para lograrlo estuvo marcado por haber sido el principal accionista de la aerolínea Lan Chile (actual Latam), el canal de televisión Chilevisión y de Blanco y Negro, la sociedad que maneja a Colo-Colo, un club de fútbol de Chile.

Repercusión en España

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha trasladado en un mensaje en redes sociales su pésame, también en nombre del partido que lidera, por el fallecimiento del expresidente de Chile Sebastián Piñera, de quien ha destacado que ha sido una "figura clave en la democracia" del país sudamericano.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho estar "consternado" por la trágica muerte del expresidente chileno Sebastián Piñera y ha enviado sus condolencias a familiares y amigos del exmandatario así como al Gobierno y a todo el pueblo chileno.

Sánchez ha recordado que durante el mandato de Piñera, España y Chile estrecharon lazos. "Juntos hicimos posible la COP 25 en un momento crucial para la lucha contra la emergencia climática. Descanse en paz", ha añadido en un mensaje en la red social X.