Carlos Herrera se postula para ser presidente de la Federación Española de Fútbol

Carlos Herrera se postula para ocupar la silla vacía que dejó Luis Rubiales el verano pasado. "Efectivamente mi intención es presentarme. Ahora hay que ver el pliego de condiciones", así lo ha confirmado el periodista esta mañana en el programa de radio Herrara en Cope callando meses de rumores.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) presentó hace unos días su propuesta de calendario electoral, siendo el 24 de mayo la fecha escogida para las elecciones a la presidencia y a la Comisión Delegada de la Federación. Por ello, Herrera ha aprovechado para formalizar su candidatura como presidente de la RFEF. "Tengo un buen proyecto para el fútbol español, mucha ilusión y gente que me acompaña en el proyecto que es muy sólida. Luego ya veremos", ha afirmado Herrera.

La Federación está en constante cambio desde el pasado mes de agosto, a raíz del escándalo por el beso entre Rubiales y la jugadora de la selección española, Jenni Hermoso, tras la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Este acto terminó con la dimisión de Rubiales como presidente de la RFEF, que ocupaba el cargo desde 2018 en sustitución de Ángel María Villar.

Rubiales no tenía intención de dimitir y lo dejó claro en la Asamblea General Extraordinaria del 25 de agosto. "No voy a dimitir. He hecho la mejor gestión para el fútbol español, he convertido el fútbol modesto en lo que es hoy", expresó el expresidente y agregó que "no hay posición de poder ni deseo, fue como si les diera un beso a mis hijas. Pero eso la gente no lo entiende, y los medios, lastrados por Javier Tebas (presidente de LaLiga) y el falso feminismo, están vendiendo otra cosa". Toda esta situación está ahora en manos de la justicia española, que decidirán si hubo abuso de poder o no.

Los escándalos de Rubiales

Rubiales llegó a la Federación como un soplo de aire fresco y se esperaba que cambiara el rumbo que había tomado la RFEF en los años de Villar. Sin embargo, en la primera Asamblea de la RFEF en la que participó, Rubiales decidió asignarse un sueldo fijo de 160.000 euros más variables de 0,15% de los ingresos anuales, sin tener en cuenta las subvenciones que recibiera la Federación. Sus emolumentos todavía suscitan polémicas pues el año pasado el salario bruto del presidente ascendía a 675.761 euros, un 6,5% más que en 2021 cuando fue de 634.761 euros. En esa misma primera Asamblea, también, se aprobó que el presidente recibiera el 0,6% de los patrocinios que consiguiera para la Federación hasta el tope del 0,175% del presupuesto.

Rubiales ha sido acusado de usar el dinero de la Federación para su propio beneficio. De hecho, Juan Rubiales, exjefe de gabinete y su propio tío, aseguró que pagó orgías con "chicas jóvenes" con el dinero de la RFEF. Esto ha sido negado rotundamente por la Federación, que sostuvo que cada uno de los asistentes "a las jornadas de trabajo" que asegura que se desarrollaron allí, se pagó la estadía de su propio bolsillo. Todavía no hay nada esclarecido pues la Fiscalía lo está investigando.