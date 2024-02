La lucha contra la piratería no descansa. LaLiga trabaja para tratar de minimizar lo máximo posible el daño económico que provocan los contenidos ilícitos, sobre todo a los clubes españoles. Por eso, la organización presidida por Javier Tebas quiere dar un paso más regulando la piratería con sanciones al consumidor final, tal y como ya se han implementado en Italia. Además, desde LaLiga reconocen que han empezado con los trámites y, según el director de operaciones antipiratería de LaLiga, Guillermo Rodríguez, "antes de que acabe el año la legislación entrará en vigor".

Existen medidas para luchar contra la piratería como, por ejemplo, la recomendación de la Comisión Europea. En mayo del año pasado, la UE propuso cortar la señal de los eventos en directo cuando se detectara que procedían de una IP sospechosa; sin embargo, el problema es que estas acciones no son inmediatas. Todo esto hace que, por temporada, los clubes españoles pierdan de media unos 200 millones de euros, según los cálculos de LaLiga.

La competición española interpone anualmente más de 50 demandas contra los operadores que emiten estas señales. "Se ganan casi todos estos pleitos. Pero es necesario sancionar al consumidor final", expresa Rodríguez. De hecho, en palabras del abogado de EY especialista en Derecho Digital, Alberto Colomina, "en España, las medidas no se dirigen contra el usuario. Por eso, podría resultar interesante la creación de un efecto disuasorio sobre el usuario, que podría consistir en una multa, ya que sin demanda no habría oferta de este tipo de contenidos".

Privacidad del usuario

La privacidad de los usuarios, no obstante, es uno de los grandes retos a los que se enfrentaría esta regulación y puede ser determinante para que llegue a buen puerto o no. "En Francia ya quisieron implementar una regulación similar, pero fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional francés", asegura Colomina, y agrega que "está por ver cómo se resolverá en Italia esta colisión con el derecho a la protección de datos".

La piratería es un dilema a nivel internacional, pero no todas las ligas europeas la atañen de la misma manera. "No todas las competiciones son igual de agresivas", explica Rodríguez. Además, añade que "otras ligas no tienen sus propias herramientas y dependen de terceros para que les ayuden en esta lucha, esto hace que estén más limitadas y pierdan más tiempo en cortar estas emisiones piratas". El propio Tebas ha resaltado en más de una ocasión que "nosotros tenemos la tecnología necesaria para frenar la piratería, solo nos falta la legislación".

En general, la lucha contra la piratería no descansa. "Tenemos que estar formándonos e innovando constantemente", resalta Rodríguez. La división antipiratería de LaLiga surge en 2015 con un presupuesto muy pequeño. Ahora, han creado una sociedad aparte, Sportian, que ofrece soluciones tecnológicas a otras empresas, como la F1 o programas como La Resistencia o La Voz.