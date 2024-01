Los Ruiz-Mateos niegan la existencia de un Consejo en Nueva Rumasa: "Nunca hubo una reunión general"

"El único Consejo de Administración de Nueva Rumasa era mi padre. Nunca hubo un reunión", ha declarado Francisco Javier Ruiz-Mateos ante la Audiencia Nacional. Hoy ha continuado la ronda de declaraciones de los hijos del empresario José María Ruiz-Mateos. En esta ocasión les ha tocado responder a las preguntas de la Fiscalía a Pablo Ruiz-Mateos, Francisco Javier y Alfonso, que se han mantenido firmes alegando que "nadie podía cuestionar a mi padre porque entonces podía cesarte o incluso desaparecer de la empresa".

Los hermanos han reafirmado que era su padre quien tomaba todas las decisiones y que ellos eran "un empleado más dentro de la jerarquía societaria". "Mi padre me nombró administrador único, no los socios", ha resaltado Pablo. Ante las preguntas de la Fiscalía los Ruiz-Mateos han negado, constantemente, conocer los motivos detras de sus nombramientos como administradores o apoderados. "Nadie cuestionaba nada hace 20 años, tal vez ahora preguntaríamos", ha afirmado Francisco Javier.

La Fiscalía ha aprovechado la ocasión para preguntar por el funcionamiento del grupo. "En cada empresa estaba al mando una persona de la confianza de mi padre. Él se reunían con los directivos generales regularmente; pero en última instancia él era el director financiero de Nueva Rumasa", han confirmado los Ruiz-Mateos.

Emisión de pagarés

Respecto a la emisión de pagarés, los Ruiz-Mateos han seguido negado toda relación con este tema. "Yo firmaba siempre por instrucción de mi padre, porque él confiaba en la solvencia del grupo", ha dicho Pablo; mientras que Francisco Javier ha alegado que "yo era apoderado porque tenía que firmar algunos de los pagarés de José María Ruiz-Mateos S.A. Pero nunca tuve ningún poder, por mucho que en el Registro Mercantil figure como consejero delegado nunca ejercía este cargo".

Con estos pagarés, presuntamente, se compraron varios hoteles, no obstante, Pablo lo ha desmentido y ha expresado que "no sé si estas adquisiciones fueron con el dinero de la emisión de pagarés. Mis funciones no tenían que ver con la compra de hoteles, el cómo o ni siquiera realizar el contrato. Todo recaía en el único dueño".

La Fiscalía ha preguntado a los herederos por las sociedades fuera de España. Para ello, ha presentado un documento donde se aprecia el reparto de acciones entre los hermanos en una filial con sede en Países Bajos. A pesar de esto, ellos han negado ser conocedores.