La joven que rechazó una herencia de 4.000 millones ahora busca a 50 personas para repartir su fortuna: "Tanto dinero no te hace feliz"

Por más asombroso que parezca, es real. Marlene Engelhorn, la figura millonaria que está detrás del movimiento 'Taxmenow', rechazó la herencia de su abuela de 4.000 millones al declarar: "Tanto dinero no te hace feliz". Ahora busca a 50 personas para repartir su fortuna.

En el mundo están los superricos que se sienten cómodos con sus millones y que son capaces de ocultarlos en paraísos fiscales para evadir impuestos. Por otra, quienes lograron ser multimillonarios por herencias, o por el motivo que fuese, y que son capaces de exigir a los gobiernos que les cobren una mayor tasa impositiva como una medida de "justicia". En este último grupo, entra Marlene Engelhorn y su movimiento 'Taxmenow'.

Engelhorn, de 30 años, es la legítima heredera de la fortuna de los fundadores de BASF, la mayor empresa química del planeta. Hasta aquí, todo correcto. La noticia saltó cuando esta estudiante de Lengua y Literatura alemana rechazó una herencia de 4.000 millones o, mejor dicho, el 90% de ese monto como una medida de "justicia distributiva".

Herencia de BASF

La austroalemana, heredó una parte de la fortuna de su abuelo Friedrich Engelhorn, fundador de la empresa química y farmacéutica alemana BASF, quien falleció en 1902. "No es que no quiera ser rica, es que no quiero ser tan rica", aclaró Engelhorn, quien consideró que "tanto dinero no hace feliz".

De esta manera, esta joven hizo un llamamiento a todos aquellos que quieran lograr la redistribución de la riqueza en el mundo y que los ricos paguen más impuestos para conseguir "una sociedad más justa".

La selección para el "beneficio de la sociedad"

Como parte de su ideología, la joven envió 10.000 cartas a ciudadanos austríacos mayores de 16 años seleccionados al azar, las cuales empezaron a llegar este miércoles. Entre esta selección, se elegirá a medio centenar de participantes, y otros quince a modo de suplentes, para las intenciones de Engelhorn de encontrar los destinatarios de la herencia de su abuela.

Para ello, la autora del proyecto 'Taxmenow' ha solicitado que los elegidos expongan iniciativas en "beneficio de la sociedad" durante unas jornadas que realizará el próximo mes de marzo en Salzburgo, con todos los gastos pagados para los que vayan a la cita.

Todo esto ocurre, mientras Marlene Engelhorn se encuentra en Davos, en el Foro Económico Mundial 2024, con sus reivindicaciones y dando a conocer el movimiento 'Taxmenow'