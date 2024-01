Así fue el error informático de Fujistu y de una compañía de correos que generó más de 900 despidos y cuatro suicidios

Por estos días, una serie de televisión británica está rememorando uno de los casos judiciales más escandalosos ocurridos en el Reino Unido y que tiene que ver con un error informático de una compañía de correos que causó 900 despidos "injustificados" y cuatro suicidios.

Con el reciente estreno de la serie 'Mr Bates vs The Post Office' (en su traducción, 'El señor Bates vs la Oficina de Correos'), que cuenta el escándalo de la compañía 'Post Office' y sus trabajadores, ocurrió en Reino Unido entre 1999 y 2015, ha hecho reaccionar al Gobierno y al primer ministro, Rishi Sunak, con la implementación de una nueva ley para "compensar" a todos aquellos empleados que fueron injustamente acusados de "malversación y fraude" en este controversial suceso.

El caso de la compañía de correos británica 'Post Office' salió a la luz cuando a 900 empleados se les despidió por ser acusados "injustamente" de "robo, fraude y contabilidad falsa".

A modo de condena, un centenar de ellos tuvieron que pagar con ir a la cárcel. Mientras un número, aún no esclarecido, se declaró culpable para evitar la pena de ir a prisión, aunque perdieron su trabajo y muchos acabaron viviendo en la calle e incluso se produjeron hasta cuatro suicidios.

El error que costó vidas

Todo, debido a un "error en el sistema informático Horizon IT de Fujistu, a una red de mentiras y falta de atención de los directivos de la compañía y las autoridades", explica una publicación de la BBC.

"Se sabía muy bien que el programa era muy flojo", le dijo a la BBC Richard Roll, ingeniero de Fujitsu entre 2001 y 2004. "Un par de semanas después de comenzar a trabajar allí, le dije al jefe: 'Esto hay que borrarlo y reescribirlo desde cero'. "Su respuesta fue: 'No va a suceder, ¿tienes idea de cuánto tiempo tomaría y cuánto dinero costaría rehacerlo?'", declaró Roll.

El primer triunfo de los acusados

En la cronología de los hechos, en 2019, los acusados ganaron por primera vez un juicio. Y es que el Alto Tribunal de Inglaterra y Gales consideró la versión sobre que el sistema desarrollado por Fujitsu contenía "virus, errores y defectos".

Esta sentencia dio pie al fin de más de 700 condenas de cárcel, castigos comunitarios y la ruina financiera y social de los acusados. Dos años más tarde, en 2021, 39 empleados fueron exonerados de "culpa" y hasta la fecha, se han anulado otras 54 sentencias. Aún hay afectados que continúan buscando justicia, a través de denuncias, en uno de los casos más escandalosos del país británico.

El efecto de la serie en la sociedad y en Westmister

La repercusión de la serie, publicada el 1 de enero, en las redes sociales y en los medios, ha sido abismal. Al punto, que ha formado parte de los debates en el Parlamento británico y que llevó a que el Primer ministro británico se comprometa a realizar pagos multimillonarios en compensaciones y a prometer la exoneración de los inocentes.

Además, más de un millón de personas firmaron una petición pidiendo que haya "castigos severos" para los culpables, y para que se le cobre el costo del desastre a la compañía privada involucrada, para que no tengan que pagarlo los contribuyentes británicos, sentencia la BBC.