El vertido de pellets de plástico ya ha llegado a Asturias y Cantabria se encuentra en fase de preemergencia

La Xunta ha cifrado este lunes en 30 las playas afectadas por el vertido de pellets de plástico que llega a las costas gallegas procedente de un barco que perdió varios contenedores frente a la costa de Portugal el 8 de diciembre. Pero los residuos ya se han extendido hacia la costa asturiana e incluso han obligado a Cantabria a activar el plan de emergencias para intensificar su seguimiento.

En concreto, el Gobierno cántabro ha dado luz verde este mediodía a la fase de preemergencia del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil (PLATERCANT) ante el avance de los microplásticos por la costa del Cantábrico occidental. Ante esta circunstancia, el Ejecutivo regional ha activado el PLATERCANT en su fase de seguimiento, coordinación y preparación, que no conlleva la declaración de la emergencia, para hacer una evaluación "exhaustiva" de la situación y de procurar una "mayor coordinación" entre los organismos con competencias en materia medioambiental y de gestión de emergencias.

Del mismo modo, el Gobierno de Asturias ha activado el Plan por Contaminación Marina Accidental (Placampa) ante la detección de microplásticos en varias playas del litoral occidental asturiano. Según ha informado el ejecutivo regional en un comunicado, el comité asesor del Placampa se ha reunido a primera hora de este lunes para organizar las acciones de vigilancia, limpieza y gestión a desarrollar.

El Principado ha habilitado de forma inmediata un dispositivo de retirada y gestión de los residuos en coordinación con la Federación Asturiana de Concejos. De este modo, las brigadas comenzarán a retirar desde este mismo lunes los residuos plásticos que puedan aparecer para "evitar su dispersión en el medio natural o su entrada en la cadena trófica".

El Gobierno de Asturias ha destacado además que se encuentra en comunicación constante con los responsables del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para evaluar la evolución del episodio y establecer, si fuese preciso, "mecanismos de colaboración adicionales".

En este sentido, la ministra Teresa Ribera ha informado en su cuenta de X que ha llamado al presidente asturiano Adrián Barbón y le ha trasladado "la disponibilidad del Gobierno para actuar", tal y como hizo ayer con su homólogo gallego Alfonso Rueda. En este sentido, Ribera ha recordado que "nuestros equipos están preparados para responder tan pronto se solicite".

¿Se elevará el nivel de alerta?

El Gobierno de Pedro Sánchez ha insistido en que la Administración central tiene listos los medios para actuar ante el vertido de pellets plásticos en la costa gallega pero que, para ello, la Xunta debe elevar la alerta al Nivel 2 de emergencias del Plan de Contingencias de Contaminación Marina de Galicia (Camgal).

Según el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, el Ejecutivo "no puede entrar en una casa si no nos abren las puertas, esto es una competencia de la Xunta de Galicia y es una competencia que tiene que saber ejercer". El Gobierno "está preparado" para el momento en que la Comunidad Autónoma "pulse el botón y eleve el nivel", ha remarcado Blanco en Coles (Ourense).

También se ha referido a las declaraciones de la vicepresidenta segunda de la Xunta, Ángeles Vázquez, en las que afirmó que el material que está llegando a las playas fue analizado y "no es ni tóxico ni peligroso", algo que Blanco ha valorado como positivo pero que no esconde que se trata de "un problema para el medio ambiente" que, además, "puede entrar dentro de la cadena alimenticia".

Pese a todo, ha reconocido que no hay certezas sobre el volumen del vertido. "El peso de los sacos nada tiene que ver con el volumen, por lo que se manejan distintas cifras", ha expuesto. "No somos capaces de saber la cifra exacta de sacos que iban en ese contenedor que, al parecer, se ha hundido, y tampoco sabemos si hay alguno dentro del contenedor porque ese tipo de plástico es difícil de detectar en el agua", ha aseverado.

La Xunta reclama "transparencia" al Gobierno

Estas declaraciones se han producido después de que la vicepresidente segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, solicitara al Gobierno central que concrete el número de toneladas que vertió el barco porque el transporte marítimo "es su responsabilidad".

"Es momento de trabajar, de recoger los plásticos, de ser transparentes y de dar toda la información. No es momento de embarrar, porque vengo de escuchar unas declaraciones del ministro Óscar Puente en las que lejos de tender la mano, cosa que hizo ayer Teresa Ribera [...], pues hoy Puente tiene otra versión. Me gustaría que se pusiesen de acuerdo", ha reprochado.

"Lo que no puede ser es que la vicepresidenta ofrezca medios y el ministro Puente diga que tenemos que elevar el nivel de emergencia. Eso lo tenían que haber hecho ellos en el momento en mar, ahora en tierra tenemos un nivel que es el adecuado. Disculpas no; embarrar no; trabajar juntos sí, que es lo que nos pide la sociedad y los ecosistemas", ha reivindicado.

Por tanto, Vázquez ha descartado por el momento elevar el nivel del Plan Camgal, recordando que para elevarlo "tienen que darse una serie de circunstancias que los técnicos y científicos no ven". "Ahora hay que ponerse a trabajar, no enredar, porque para culpas ya habrá tiempo", ha zanjado.

