El Museo del Prado lidera el pago a proveedores con solo 14 días de media

"El que paga descansa y el que cobra, más", dice el refranero popular. La legislación vigente fija un periodo inicial de 30 días, aunque se puede ampliar a 60 días si hay un acuerdo entre ambas partes implicadas, aunque las empresas y entidades no siempre logran adecuarse a estos plazos. Pues bien, en el caso de los museos madrileños, el Prado paga a sus proveedores en menos de 14 días y tiende a hacer frente a pagos de 813.000 euros; mientras que el museo Reina Sofía tarda más de 500 días y acumula ya impagos por valor de 3,6 millones, según los datos del último informe sobre el período medio de pago a proveedores de los subsectores administración central y fondos de la seguridad social, elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

En relación con esto, desde el Reina Sofía han explicado a este periódico que "la falta de personal en el Área Económica del Museo durante dos ejercicios ha provocado que no se pudiese enviar el informe del periodo medio de pago a la IGAE pero, como no podía ser de otra manera, lo que sí se ha hecho es pagar cuanto antes y jamás incurriendo en ese plazo de 500 días". Y agregan que "de acuerdo con lo establecido en la Ley de 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el Museo cumple con los plazos regulados en esta Ley no superando, en ningún caso, los 60 días de máximo para hacer frente a los pagos a Proveedores".



Además, entre las entidades que más tiempo tardan en pagar a sus proveedores se encuentra la Agencia Estatal de Meteorología (152 días), Confederación hidrográfica del Segura (97,86 días) y la Mutualidad general judicial (90,85 días). Todo lo contrario ocurre con las entidades vinculadas la defensa y a la seguridad, pues, por ejemplo, el centro universitario de formación de la policía nacional no tiene retrasos a la hora de saldar sus cuentas con los proveedores o la fundación para riesgos laborales, que ni siquiera tarda un día en pagar.

Ley Crea y Crece

Ante esta situación tan desigual, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha pedido en numerosas ocasiones que la Ley Creación y Crecimiento de Empresas, más conocida como Crea y Crece, empiece a funcionar correctamente. En teoría esta legislación está dirigida a fomentar el dinamismo del tejido productivo y dar respuesta a las demandas y recomendaciones de los diferentes organismos internacionales. Sin embargo, un 85% de la población aún no conoce esta normativa. Por ello, el PMcM pide una campaña informativa.

Además, en el informe "Central de Balances. Resultados del primer semestre de los Grupos Financieros no Cotizados (CBV)", elaborado por el Banco de España sobre los balances de las empresas cotizadas a partir de los datos no auditados publicados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y referidos al primer semestre de 2022. La revisión de la PMcM, con resultados muy similares a los estudios que suele realizar, detecta que las compañías del sector no financiero del Ibex 35 y el resto del mercado continuo liquidaron sus facturas en un periodo medio de 120 días, duplicando el plazo legal permitido.

Ante esta situación, la PMcM urge a las empresas cotizadas a reaccionar cuanto antes de cara al futuro reglamento que el Parlamento Europeo validará en febrero y obligará a pagar a 30 días, con sanciones para quien no lo cumpla. Para Cañete, "esta medida europea se hace ahora más necesaria que nunca".