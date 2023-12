Los líderes de la UE deciden abrir negociaciones para la adhesión de Ucrania tras superar el bloqueo de Hungría

La Cumbre de líderes de la UE se presenta como una de las más importantes y, a la par, más difíciles de los últimos tiempos. La UE da un paso adelante en su proceso de ampliación y abrirá negociaciones para la adhesión de Ucrania al bloque comunitario. Un anuncio con el que los Veintisiete superan la amenaza de veto que Budapest viene esgrimiendo en las últimas semanas.

La UE iniciará conversaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia, concederá el estatus de país candidato a formar parte del bloque a Georgia. En el caso de Bosnia Herzegovina supedita al cumplimiento de las reformas pendientes la apertura del proceso de negociación para la adhesión, con la vista puesta en marzo, como próximo plazo para tomar esta decisión.

"Queremos apoyar a Ucrania. Es una señal política muy poderosa y una decisión política potente", ha señalado el presidente del Consejo de la UE, Charles Michel, que considera que es un paso importante "para la credibilidad de la Unión Europea".

La reacción del presidente de Ucrania, Volodimir Zelesnki, no se ha hecho esperar. Ha calificado la decisión de "victoria para Ucrania". También de "victoria para toda Europa". "Una victoria que motiva, inspira y fortalece", ha indicado en una publicación en la red social X, antigua Twitter.

This is a victory for Ukraine. A victory for all of Europe. A victory that motivates, inspires, and strengthens. https://t.co/zk44CeL5Ui