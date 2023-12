LaLiga lanza su propio Fortnite, así es el videojuego para conquistar a los usuarios

Tras 18 meses de trabajo, LaLiga lanza su propia versión del Fortnite en su apuesta por hacerse un hueco en el mundo de los videojuegos. En un mercado cada vez más amplio y con un público más exigente, LaLiga Entertainment, la joint venture de la competición española, y Sportian han desarrollado 'Land of Goals'. Un juego para móviles que lleva en el mercado a penas unos días, pero con unas alta expectativas de crecimiento.

El videojuego ha sido probado tanto en mercado europeos, como Suiza, e internacionales, como México o Argentina, para ver como reacionarían los diferentes usuarios. "Se espera que alcancemos el medio millón de usuarios en solo un año. Además, de que, como sociedad, lograremos abandonar los números rojos este año", explica el director general de LaLiga Entertainment, Juan Vicente Marín.

'Land og Goals' tiene como escenarios los mundo de PortAventura. Además, permite formar equipos y competir entre tus amigos. Se incluye un 'modo carrera', donde los usuarios podrán ir pasando de nivel e ir desbloqueando mapas. "Vamos a ir añadiendo cosas poco a poco, esto es un proyecto a largo plazo. Nuestro objetuvo es llegar a un público más jóven y familiar", explican Óscar Mayo, director general ejecutivo de LaLiga. Y añadre que "nuestra alianza con EA Sports no se ve amenzada, como parnerts sabe perfectamente nuestro planes. Este juego no viene a competir con FC24 (antiguo Fifa)".

Las cuentas de la sociedad

Según las últimas cuentas remitidas por la filial al Registro Mercantil, los ingresos ascendieron a 244.542 euros en 2022 y un resultado neto negativo de 573.592 euros, un 20,5% más que el año anterior. En el caso de la facturación, 100.000 euros provienen de la licencia de explotación "The Beat Challenge", un juego con una mecánica similar a Pokémon GO. Además, el año pasado se comenzó a "desarrollar la nueva versión del videojuego móvil, externalizando el desarrollo a un proveedor especializado. Se tiene planificada la entrada en funcionamiento en octubre de 2023, momento en el que se comenzará a amortizar siguiendo un criterio lineal de 5 años", dictan las cuentas de la filial haciendo referencia a 'Land of Goals'.

"El juego es gratuito. El 'negocio' está en los anucios y en la compra de camisetas para personalizar al avatar, en las mejoras para las habilidades de los trabajadores, como ya ocurre en otros juegos. Cada vez es más habitual que los niños pidan a sus padres para cumpleaños o Navidades este tipo de mejoras para su personajes", afirma Marín.

De los ingresos totales de la joint venture otros 100.000 euros provienen de la licencia del restaurante de LaLiga, Twetynine´s PortAventura. "El restaurante funcionó muy bien desde el primer año, y este año se espera alcanzar los 200.000 visitantes", confirma el director general de PortAventura World, David García. A lo que agrega que "el 40% de nuestros clientes son extranjeros, y estos suelen pasar varios días en la zona, por lo que hemos visto que suelen regresar varios días al restaurante, sobre todo, el turista inglés que tiene más sentimiento de fútbol".