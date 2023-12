Arabia Saudí negocia con Jon Rahm su llegada a la LIV Golf por 525 millones

'Jaque mate' en el mundo del golf. Arabia Saudí ha vuelto a hacer de las suyas y ha tentado a uno de los mejores golfistas del mundo. Jon Rahm, dueño de la famosa el chaqueta verde desde abril, estaría apunto de abandonar el PGA Tour estadounidense para irse al LIV Golf, la competición creada por las petromonarquías. Arabia ha ofrecido a Rahm cerca de 525 millones de euros hasta el 2029. Aunque el golfista todavía no se ha pronunciado, todo apunta a que será oficial en los próximos días, antes de que finalice el año.

Rahm ha llevado las negociaciones en completo secreto. Desde siempre, el golfista español ha sido el gran defensor del golf tradicional, mostrándose reacio a abandonar el PGA Tour. De hecho, en múltitud de ocasiones ha alegado que "no me gusta el formato, no es el golf que me gusta jugar. Sin embargo, el acercamiento entre la competición estadounidense y la LIV Golf durante el pasado junio habría supuesto un punto de inflexión en Rahm.

La decisión de Rahm podría tener consecuencias nefastas para el PGA Tour, ya que la salida del español podría abrir la puerta a que más golfistas siguieran sus pasos y apostaran por la competición árabe.

La batalla no ha dejado a nadie indiferente y ha llegado a dividir a los propios jugadores, cuando LIV Golf hizo lo mismo que en el fútbol, sacar la billetera y llevarse a golpe de talonario a los golfistas más importantes de la competición tradicional. El acuerdo implica que el fondo soberano creador de LIV Golf invertirá miles de millones y el gobernador del fondo, Yasir Al-Rumayyan, será el presidente.

El formato de competición

La LIV Golf tiene un formato de competición totalmente diferente. La competición árabe une a los jugadores por equipos y son capitaneados por un referente del mundo del golf, como, por ejemplo, Dustin Johnson o el español Sergio García. Por ello, si Rahm decide finalmente irse a la LIV Golf, el vigente campeón del Masters de Augusta, contaría con su propio equipo a su libre elección, lo que forzaría una reestructuración del reforzaría una reestructuración del reparto de jugadores o, lo más probable, sea completado con nuevos fichajes.

No cabe duda de que el PGA Tour no puede competir a golpe de talonario y ya ha visto marchar a 18 de sus grandes estrellas, entre los que se encuentran Sergio García, Phil Mickelson, Dustin Johnson, Cameron Smith, Joaquin Niemann o Thomas Pieters, entre otros.

El origen de la disputa

Desde 2021, Arabia está tratando de hacerse un hueco en el mundo del golf. Más allá de la creación de la LIV Golf, han invertido 190 millones para poner en marcha un nuevo circuito en el Asian Tour. El objetivo de estos desembolsos era tratar de hacerse un hueco entre las competiciones de golf y atraer a los mejores jugadores.

La disputa por el control del golf ha sido una de las más sonadas. El PGA Tour fue fundado en 1929 y desde entonces ha sido la competición de golf profesional por excelencia, hasta que, en 2021, apareció en el terreno de juego la LIV Golf. Esta es la propuesta de los sauditas para controlar el golf y para ello destinó 1.815 millones de euros.