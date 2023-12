Los frentes que Urkullu quiere cerrar antes de cesar como 'lehendakari'

Iñigo Urkullu tiene varios proyectos que quiere llevar a cabo antes de convocar las elecciones autonómicas vascas, previstas para primavera de 2024, momento en que dejará de ser lehendakari y pondrá fin a doce años de legislatura en el Ejecutivo de Euskadi. Entre esas materias figuran aprobar la nueva ley de educación vasca y acordar tres transferencias con el Gobierno de Pedro Sánchez, con los ferrocarriles en el centro.

Tras tres legislaturas como presidente del País Vasco, Iñigo Urkullu afirma no tener prisa por convocar las elecciones autonómicas, ya que tiene varios proyectos en marcha que quiere finalizar antes de cesar como lehendakari. Lejos de querer seguir en un 'sillón' que ya no volverá a ocupar -el PNV ha elegido a Imanol Pradales, actual diputado vizcaíno de Infraestructuras, como nuevo candidato para su relevo al frente el Ejecutivo vasco-, Urkullu quiere poner el mejor broche posible a sus doce años de mandato.

Y eso que la coyuntura actual no es la más favorable, con un escenario socio económico y laboral en uno de sus puntos más álgidos con convocatorias de huelga en la práctica totalidad del sector público y en gran parte del empresarial.

El lehendakari se propone culminar los compromisos que ha adquirido en los meses que quedan de legislatura para cumplir con la "palabra dada", pese a la estrategia "deliberada" de "imagen catastrofista y negativa" de la sociedad vasca que fomentan Sortu y los sindicatos que se autodefinen como la 'mayoría sindical vasca', y que "nada tiene que ver" con la realidad, ha afirmado en un foro sobre expectativas económicas en el que ha participado en Bilbao.

Así, Urkullu ha recordado que "la legislatura no termina hasta el último día. Tenemos trabajo por delante. Todavía debemos finalizar lo comprometido. Es nuestra manera de entender la política. Tenemos un contrato social que nos compromete ante la sociedad vasca y que vamos a cumplir".

Transferencias y ley de educación

El lehendakari ha dado a conocer algunas de las acciones que acometerá o impulsará su Ejecutivo estos próximos meses, como el proceso de consolidación para el 40% de los trabajadores públicos interinos; la reducción de las listas de espera en atención primaria y cirugías a niveles anteriores a la pandemia; una nueva emisión de bonos sostenibles hasta alcanzar un total de 5.000 millones; la reforma de Lanbide-Servicio vasco de empleo; o la ampliación del parque de vivienda pública, entre otros.

No ha querido olvidar Urkullu la aprobación antes de finalizar el año del proyecto de presupuestos para 2024, la aprobación de la nueva Ley de Educación y del Instituto Vasco de Finanzas, asi como acordar las tres competencias comprometidas por el Gobierno español. Tres materias a completar en tres meses, según recoge el acuerdo entre PSOE y PNV firmado para investir presidente a Pedro Sánchez: ferrocarriles, homologación de títulos universitarios y financiación y asilo.

Sobre la convocatoria de las elecciones vascas, Urkullu ha afirmado que, "sinceramente", no sabe cuándo van a ser los comicios, y no ve "serio" que, por el hecho de que los partidos estén ya "en carrera electoral" y hayan puesto en marcha sus procesos electorales internos para elegir sus candidatos, se dé "por agotado y amortizado un mandato".

No obstante, ha recordado que en 2020, las elecciones autonómicas tendrían que haber sido el 5 de abril, pero no pudieron ser como consecuencia de la pandemia, por lo que, "no se ha cubierto, por lo tanto, el mandato de cuatro años".