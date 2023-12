Así es la Comisión Electoral que decidirá el futuro de LaLiga

Si el lunes a las ocho nadie ha presentado su candidatura para la presidencia de LaLiga, Javier Tebas volverá a ser elegido como presidente de la competición española. Tebas dimitió la semana pasada, para volverse a presentar y renovar, el que sería, su cuarto mandato consecutivo. Desde que Tebas tomó las riendas de la competición española en abril de 2013, nunca ha tenido a nadie que le haga sombra, a excepción de en 2016 cuando Álex Aranzabal, ex presidente del Eibar, trató de hacerle sombra. Sin embargo, el proceso no llegó muy lejos porque no tuvo el número de avales necesarios (11) para llevar a término su candidatura.

A raíz de la dimisión de Tebas, LaLiga formó una Comisión Electoral aleatoria, integrada por los presidentes de tres clubes de Primera División y dos de Segunda.

De este modo, la Comisión queda compuesta por Fernando Roig Alonso, presidente y accionista mayoritario del Villarreal CF desde la temporada 97-98, cuando el equipo estaba en Segunda. Roig también participio en el capital del Pamesa Valencia de balonces y del conjunto Ché. Además, Roig es dueño del 9% de la cadena de distribución valenciana, Mercadona, que dirige su hermano Juan Roig. El empresario abarca el mundo de la energía eólica con su sociedad Renomar.

El presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, también tendrá 'voz y voto' en este asunto. Desde 2011, Presa es el propietario del club, gracias a que la familia Ruiz-Mateos cedió su 97,82% al empresario por un precio de 961,66 euros; no obstante, Presa tuvo que afrontar la deuda del club que ascendía a más de 40 millones. Cerrando los presidentes de Primera está Deflí Gelí del Girona. El ex futbolista es el presidente del club desde 2015, relegando en el cargo a Patxi Otamendi.

Los clubes de Segunda que forman la Comisión son el Leganés y el Eibar. El equipo de Madrid Sur está presidido desde el año pasado por el empresario americano, Jeff Luhnow, que se hizo con el club por 39 millones de euros. Luhnow es propietario a su vez del club mexicano Cancún. Y, por último, la presidenta del Eiba, Amaia Gorostiza Telleria, que es la primera mujer que ocupa este cargo en los 76 años de historia del club. Gorostiza es miembro del consejo de administración del Grupo Amaya Telleria (integrado en CIE Automotive), empresa que reflotó su madre en los años 50.

Cambios en LaLiga

Tebas anunció su dimisión a los pocos días de que, su mano derecha, Óscar Mayo, comunicaba que abandonaba la organización para apostar por el Atlético de Madrid. Mayo ocupará su nuevo cargo en el club rojiblanco a principios de 2024. El hasta ahora director general ejecutivo de la competición española deja atrás su puesto tras siete años para ser el nuevo director general de operaciones. En su nuevo cargo se encargará de reforzar el modelo de negocio, la marca y la internacionalización.