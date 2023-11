Juanma Moreno: "No a costa de los andaluces"

"No a costa de Andalucía, no a costa de Andalucía". Hasta siete veces ha repetido esta frase Juanma Moreno en un momento de su discurso en el Debate sobre el Estado de la Comunidad, justo tras referirse al esfuerzo de su ejecutivo para financiar servicios sociales. "Es urgente abrir un debate nacional sobre la financiación de la sanidad pública en España. Lamentablemente, no solo no hemos avanzado nada, sino que se está quebrando la igualdad entre los españoles; se está privilegiando a unos territorios con el dinero que es de todos; se está mercadeando con miles de millones por mantener el gobierno. ¿Se imaginan lo que podríamos hacer en Andalucía con los 50.000 millones que se han pactado solo para Cataluña? ¿Se imaginan lo que podríamos hacer con 50.000 millones para mejorar la sanidad? ¿Se imaginan lo que podríamos hacer en educación?¿O lo que podríamos avanzar en dependencia?, ¿O en políticas de empleo? Un andaluz se merece lo mismo que un catalán. Señorías, no es confrontación, sino la legítima reivindicación de la igualdad entre españoles", ha asegurado Moreno, para ya entre los aplausos de la bancada popular machacar la frase hasta siete veces. "No a costa de los andaluces".

Un debate duro en el que Moreno ha admitido que hay dos asuntos que le "quitan el sueño": la sequía y la sanidad. Respecto a este último tema ha admitido "problemas y situaciones que agobian al Gobierno". Pero se ha parapetado en una avalancha de datos inversión, nuevos centros, contrataciones … para justificar el esfuerzo de su ejecutivo. Era su flanco débil en el debate, el que ha recibido críticas más duras de la oposición.

Y ha cargado muy duro contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al tiempo que aludía al espíritu del reciente Pacto de Doñana como demostración de talante y de que hay otra forma de hacer política. "Nos enfrentamos a una financiación injusta, a una menor inversión del estado en las infraestructuras estratégicas que necesitamos, a un deterioro de la seguridad jurídica que amenaza el impulso de la economía y a un país de dos velocidades donde se pretende relegar a España. No perdamos el tiempo en regates partidistas. Estamos aquí para defender Andalucía".

Esta línea argumental se va a desarrollar en los próximos días con motivo de la celebración el lunes del Día de la Bandera de Andalucía, que tendrá como prólogo una manifestación el domingo convocada por la sociedad civil andaluza y a la que asistirá Juanma Moreno.

Medidas económicas

El presidente ha aprovechado el debate para desgranar una batería de medidas económicas que su ejecutivo desarrollará en el próximo año, como 500 millones para empleo juvenil con 145 millones y un Plan de Empleo con 110 millones que llevarán a cabo los ayuntamientos; ayudas directas e instrumentos financieros para el tejido productivo por importe de 900 millones; tramitación de la Ley de Vivienda de Andalucía (la estatal está recurrida en el TC); ó 192 millones para 3.143 nuevas viviendas y rehabilitar otras 3.000 viviendas en 15 barriadas de 11 municipios andaluces.

También ha anunciado más medidas contra la sequía, entre ellas preparar los puertos andaluces para que puedan recibir barcos cargados con agua, dentro de un plan de 4.000 millones de euros.

Moreno ha confirmado que habrá nuevas bajadas de impuestos y nuevos decretos de sequía y simplificación administrativa durante 2024.

También se aprobará la primera Estrategia Andaluza para el Sector del Olivar con el objetivo de hacer este cultivo más competitivo y que se dará luz verde a la Ley andaluza de promoción de la producción ecológica, de la que la comunidad andaluza es líder con casi el 50% de la extensión nacional.

Y en el primer trimestre de 2024 se pondrá en marcha la Alianza Andaluza para el desarrollo del Biogás. También ha aludido al Plan CRECE Industria 23-27, a la vez que ha concretado que dentro de la Estrategia Aeroespacial se va a impulsar el primer satélite diseñado, fabricado y operado cien por cien desde Andalucía, con una inversión prevista de 12,5 millones.

También ha anunciado la limitación del uso de los dispositivos móviles en las aulas y la prohibición de la venta de bebidas energéticas y vapeadores a los menores de edad; la tramitación de la nueva Ley Andaluza de Universidades y una rebaja en las matrículas más caras; y la primera Estrategia de Atención a las Personas sin Hogar con 60 millones, entre otras medidas.

Juan Espadas

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha acusado a Moreno, de ejercer con su mayoría absoluta como "arma de destrucción masiva" contra el Gobierno de Pedro Sánchez, mientras esta comunidad autónoma "lleva dos años" -2022 y 2023- "con encefalograma plano y sin pulso".

El líder del PSOE-A ha trasladado a Moreno que "ha tenido la fortuna de gobernar en un momento alcista de la economía" española, en la que "todas las comunidades" autónomas crecen, y Andalucía también, pero "con menos fuerza que el resto de España" y "sin salir del furgón de cola, Ni tiramos del carro, ni somos locomotora, ni lideramos nada, salvo la propaganda", ha sentenciado el líder del PSOE-A

También ha criticado la política fiscal del Gobierno de Moreno y sus "regalos fiscales" a las "grandes fortunas", con los que "ataca a la igualdad" de los andaluces, según ha denunciado Espadas antes de aseverar, además, que con esas "bajadas masivas de impuestos" a dichos colectivos "se recauda menos" en Andalucía, por más que desde la Junta difundan un "mantra" que es "falso", ha enfatizado.

Espadas ha compartido con Moreno que Andalucía necesita "un modelo de financiación autonómica más justo", pero ha insistido en afearle que "machaca la igualdad" entre andaluces "con el ejercicio de su autonomía financiera y su injusta política fiscal", ejerciendo además "'dumping fiscal' con otras comunidades".

Los problemas de la sanidad han centrado buena parte de su discurso, acusando a Moreno de "deficiente gestión y hoja de ruta privatizadora".

Vox ha acusado a Moreno de usar a Andalucía para su carrera personal, y los dos grupos de izquierda, Por Andalucía y Adelante Andalucía, han coincidido también en esta crítica.