Cuánto vale un décimo de lotería de Navidad: esto es lo que puedes ganar por cada euro invertido

La lotería de Navidad es una de las tradiciones arraigadas en estas fechas, por lo que ya son muchos los que están en proceso de buscar y comprar sus números favoritos para participar en este juego de Loterías y Apuestas del Estado, cuyo premio Gordo es de 4 millones de euros.

Ante la cercanía del sorteo, que se celebra el 22 de diciembre de 2023, son muchas las dudas que surgen, como el precio por décimo, así como la cantidad que se puede ganar por cada euro invertido en la compra de los boletos para la lotería de Navidad.

Cada décimo cuesta 20 euros

El precio de la participación en el sorteo no varía con respecto al año pasado, por lo que cada décimo tiene un precio de 20 euros. Recientemente, el presidente de Lotería y Apuestas del Estado (LAE), Jesús Huerta, explicaba que "en su momento" hicieron la reflexión de incrementar el precio, aunque finalmente este se ha mantenido, ya que "ante la situación económica y social" no querían "agravar más". "Se planteó en su momento y se decidió que no, que no lo íbamos a hacer, y en este momento no está planteado", dijo.

Así, cada décimo que se adquiera costará 20 euros. Esta participación da la posibilidad de conseguir uno de los grandes premios, por lo que a continuación se muestra la cantidad que se obtiene por cada euro invertido, según el premio:

Primer premio, el Gordo (4.000.000 de euro a la serie): reparte 400.000 euros por décimo, es decir, 20.000 euros por cada euro invertido.

(4.000.000 de euro a la serie): reparte 400.000 euros por décimo, es decir, 20.000 euros por cada euro invertido. Segundo premio (1.250.000 euros a la serie): reparte 125.000 euros al décimo, por lo que se ganarían 6.250 euros por cada euro invertido en el décimo.

(1.250.000 euros a la serie): reparte 125.000 euros al décimo, por lo que se ganarían 6.250 euros por cada euro invertido en el décimo. Tercer premio (500.000 euros a la serie): reparte 50.000 euros al décimo, por lo que se obtienen 2.500 euros por cada euro invertido en caso de resultar agraciado con este premio.

(500.000 euros a la serie): reparte 50.000 euros al décimo, por lo que se obtienen 2.500 euros por cada euro invertido en caso de resultar agraciado con este premio. Cuarto premio (200.000 euros a la serie): reparte 20.000 euros al décimo, por lo que se obtienen 1.000 euros por cada euro invertido.

(200.000 euros a la serie): reparte 20.000 euros al décimo, por lo que se obtienen 1.000 euros por cada euro invertido. Quinto premio (60.000 euros a la serie): reparte 6.000 euros al décimo, es decir, 300 euros por cada euro invertido en la compra del décimo.

Por último, hay que saber que también está la posibilidad de comprar participaciones. De hecho, es muy común que haya peñas o asociaciones que todos los años juegan el mismo número, de tal modo que se reparte el precio del décimo entre varias personas, que participan de un mismo número. Así, en caso de que toque uno de los premios, también se reparte el dinero.